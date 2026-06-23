El compañero perfecto para las celebraciones y para pasarla bien

Nachos Señorial es la opción del mercado dentro de una categoría tradicionalmente dominada por marcas internacionales, incluyendo dos sabores clave: Queso, con un perfil intenso y cremoso, y Jalapeño, con un picante balanceado y agradable.

El producto está disponible en supermercados y más de 20 mil tiendas de barrio del país, en presentaciones de 20 gramos, ideal para consumo individual, y 150 gramos para compartir.

“Buscamos diferenciarnos a través de un sabor local, la cercanía cultural y el orgullo chapín, convirtiendo a Nachos Señorial en el complemento perfecto que representa a Guatemala en la mesa y en la convivencia diaria. Nos inspiramos en la vida cotidiana del consumidor: una refacción, una reunión familiar o ver un partido de fútbol. Queríamos ofrecer ese snack que hacía falta en la mesa”, comentó David Mejicanos, gerente regional de Señorial.

La llegada de Nachos Señorial viene acompañada de La Promo que Faltaba de Señorial, vigente hasta el 29 de junio de 2026, que premia a los consumidores por elegir producto nacional. Para participar, los consumidores deben encontrar el código dentro del empaque y enviarlo vía WhatsApp al 3068-6822, con lo cual participan automáticamente en sorteos semanales de televisores de 43 pulgadas.

“Más que un lanzamiento, queremos ser parte de los momentos que realmente importan para las familias guatemaltecas, y qué mejor que esta temporada en torno al fútbol, rodeados de amigos, compartiendo Nachos Señorial y una misma emoción”, añadió Mejicanos.

Nachos Señorial ya se encuentra disponible en Super 24, Walmart, Paiz, Maxi Despensa, Suma, Mi Super Fresh, Bodegona y tiendas de barrio a nivel nacional. Con este lanzamiento, Señorial refuerza su compromiso de ofrecer productos de calidad, con sabor local y cercanos a los valores y hábitos del consumidor guatemalteco.