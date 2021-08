Embratel anuncia el lanzamiento de un nuevo satélite

“Con el anuncio de hoy, reafirmamos nuestro compromiso con el país y con la región”, finalizó Félix. La Banda Ka mayormente utilizada en la ampliación de backhaul de la telefonía celular, también aumenta el desempeño de ampliaciones de datos e internet en el mercado empresarial.

‘’El nuevo satélite nos permitirá ampliar nuestra operación con clientes de la región, ya que proporcionará mayor capacidad para transmisiones de datos en general y para nuestra estructura de telefonía celular (backhaul), ayudando en la ampliación de los servicios móviles’’, expresó José Formoso, CEO de Embratel.

Con un peso de 7 toneladas, el Star One D2 ocupa la posición orbitral de 70 grados W, está equipado con 28 transponders, (receptores y transmisores de señales), en Banda C, 24 transponders en Banda Ku y payloads en la Banda Ka y Banda X, este satélite tendrá una potencia de 10.3KW. El Star One D2 viene a completar la flota de Embratel,que cuenta con otros cinco satélites en órbita geosetacionaria (Star One D1, C1, C2, C3 y C4.

“Ampliaremos nuestra oferta de servicios, incluyendo aplicaciones de entretenimiento, telemedicina, agro negocio y tele educación”, confirmó Gustavo Silbert, director-ejecutivo de Embratel.

La Banda Ka del Star One D2 surtirá la demanda de blackhaul de telefonía celular al tiempo que complementará una cobertura semejante que tiene disponible en el Star One D1, esto permitirá que se amplíe la oferta de internet y banda ancha empresarial, además, permitirá el uso de aplicaciones corporativas con transmisiones de datos de alta calidad.

“La entrega de capacidad comenzará a partir del inicio de la fase de operación comercial del satélite, la cual ocurrirá a partir de octubre 2021”, comentó Lincoln Oliveira, director de la unidad de satélites de Embratel.

Las Bandas C y Ku complementarán las ofertas de datos, video e internet de alta velocidad para los órganos del gobierno y grandes empresas que actúan en México, Centro y Sudamerica.

El Star One D2 se controlará a partir del mayor y más moderno centro de operaciones de satélites de Brasil y de América Latina, que se localiza en Guaratiba, Río de Janeiro, Brasil. Esta Satélite fue construido por Maxar y será lanzado por Arianespace.

Embratel fue la primera empresa en recibir la certificación ISO por los servicos de control colocados a disposición a partir de su centro a nivel mundial. El sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Control de Satélites del centro de Guaratiba posee la certificación ISO 9001:2015, colocando a la empresa como una de las más confiables en el mundo, por su moderna tecnología y de su equipo altamente capacitado.