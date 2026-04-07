Encuentro para líderes que transforman procesos operativos

Este evento organizado por la empresa de mercadeo Mosto, presenta un programa desarrollado por Shinka Management, firma global con presencia en más de 70 países y especialista en la transferencia del conocimiento operativo japonés.

The Lean Summit surge de Sinapsis, una plataforma impulsada por el equipo de MIT REAP (Massachusetts Institute of Technology, Regional Entrepreneurship Acceleration Program) Guatemala, conformado por Banco Industrial, Progreso X, Cacao Capital, Universidad Francisco Marroquín, Aly Suite, U3 Tech y la Municipalidad de Guatemala, con el objetivo de fortalecer la articulación del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología en país y la región, promoviendo sinergias estratégicas y la generación de valor económico relevante.

El programa impulsa una cultura de mejora continua que permanece en el tiempo y transforma la forma en que operan las empresas. A través de conferencias, talleres y casos de estudio reales de empresas líderes en Japón y el extranjero, los participantes adquieren herramientas concretas para optimizar flujos de trabajo, eliminar desperdicios y acelerar la madurez organizacional.

“Construir mejor es generar valor en toda la cadena. Por eso, en Cementos Progreso y Mixto Listo apoyamos The Lean Summit como un espacio para inspirar, aprender y fortalecer procesos que impulsen una mayor productividad y el crecimiento económico sostenible de Guatemala”, expresó Gabriela Rodas, Gerente de Proyectos Progreso X.

El evento cuenta con el respaldo estratégico de Banco Industrial, institución que reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial guatemalteco. La participación del banco no solo facilita el acceso a estas metodologías mediante beneficios exclusivos, sino que se alinea con su visión de desarrollo nacional.

Agenda

Miércoles 22 de abril: Seminario de Lean/TPS para sector salud

Jueves 23 de abril: Seminario de Lean/TPS para sectores industrial y construcción Ubicación: Gran Salón Azaria, Cayalá, Horario: 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Inversión: USD$250 por día. Los clientes que realicen su inscripción con tarjetas de Banco Industrial contarán con un 20% de descuento en el costo de la inversión. Las entradas y el programa detallado están disponibles en el portal oficial: theleansummithub.com.

"En Banco Industrial comprendemos que el desarrollo económico de Guatemala depende directamente de la capacidad de nuestras industrias para innovar y ser competitivas a nivel global. Al apoyar The Lean Summit 2026, estamos impulsando herramientas que modernizan la gestión operativa de sectores clave, asegurando que el crecimiento del país esté respaldado por la eficiencia y la excelencia que demanda el mercado actual. Desde Corporación Bi seguiremos apoyando iniciativas como este encuentro, que nos permite generar el dinamismo que deseamos para Guatemala y seguir acompañando a quienes transforman la economía nacional", indicó Roberto Ardón Quiñónez, Gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial.

Expertos

El evento cuenta con cuatro consultores de clase mundial de Shinka Management, con más de 150 años de experiencia combinada:

Juan Bertero, Gerente Regional EMEA & LATAM: Con sede en Italia, dirige el equipo de Shinka Management apoyando a empresas de Europa, Medio Oriente y Latinoamérica en los rubros industrial, automotive, FMCG, farmacéuticas y mineras.

Con sede en Italia, dirige el equipo de Shinka Management apoyando a empresas de Europa, Medio Oriente y Latinoamérica en los rubros industrial, automotive, FMCG, farmacéuticas y mineras. Gustavo Norambuena, Consultor Senior: tiene un conocimiento versátil de la aplicación práctica de la gestión lean en diversos departamentos e industrias. Su capacidad para ver todos los aspectos de un flujo de valor le permite prosperar en entornos de aplicaciones no tradicionales de lean, incluidos los sectores construcción y servicios.

tiene un conocimiento versátil de la aplicación práctica de la gestión lean en diversos departamentos e industrias. Su capacidad para ver todos los aspectos de un flujo de valor le permite prosperar en entornos de aplicaciones no tradicionales de lean, incluidos los sectores construcción y servicios. Akinori Hyodo, Consultor Senior en Jefe: consultor lean del Sistema de Producción Toyota, con 40 años de carrera en Toyota Japón. Sensei es un veterano consultor lean management y TPS muy enfocado en la mejora de procesos, la implementación de Kaizen y el desarrollo de recursos humanos.

consultor lean del Sistema de Producción Toyota, con 40 años de carrera en Toyota Japón. Sensei es un veterano consultor lean management y TPS muy enfocado en la mejora de procesos, la implementación de Kaizen y el desarrollo de recursos humanos. Paul Smith, Director: especializado en gestión lean, análisis y optimización de procesos y prácticas de mejora continua. Paul recibió su formación en gestión lean directamente de la industria japonesa, y comparte estos conocimientos a través de programas de consultoría de gestión lean y formación Kaizen.

“En Alerta Médica creemos que la eficiencia operativa es clave para salvar vidas. Ser parte de The Lean Summit 2026 nos permite seguir fortaleciendo nuestros procesos y capacidades de respuesta, incorporando mejores prácticas que se traduzcan en una atención más oportuna, precisa y humana para cada persona que confía en nosotros”, manifestó Miguel Rodríguez, Gerente de Servicio al Cliente de Alerta Médica.