Entra en operación y refuerza la conectividad en la Costa Sur del país

Esta autopista, de más de 30 kilómetros, inicia en el kilómetro 142.5, en San Antonio Suchitepéquez, hasta el kilómetro 172, San Andrés Villa Seca, Retalhuleu; articula una parte relevante de la producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística del país, cuya mejora en la conectividad incide directamente en la eficiencia logística, la previsibilidad del transporte y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo.

Xóchi es resultado de una articulación amplia que involucra a socios gestores y actores financieros de primer nivel como IDC y BCC Private Equity. También se cuenta con el acompañamiento de entidades financieras como Banco Industrial y BID Invest, así como más de 700 inversionistas, a través de emisión pública y la importante participación de diversos socios locales.

Esta estructura, además de hacer viable el proyecto, refleja una forma más inclusiva y colaborativa de desarrollar infraestructura, al democratizar el capital, especialmente dentro de las comunidades locales y la región.

“La inauguración de Xochi materializa una visión de infraestructura con propósito, concebida para generar oportunidades y crear valor compartido para las comunidades. Confiamos en que este proyecto contribuya al desarrollo sostenible de la región y al bienestar de las personas que la habitan”, manifestó Richard Aitkenhead, Presidente y Fundador de IDC.

De hecho, Xóchi refleja la capacidad de articular capital nacional e internacional en torno a un objetivo común y demuestra que es posible canalizar recursos hacia proyectos de alto impacto con alcance sostenible. En este sentido, la participación de Banco Industrial ha permitido fortalecer la estructura financiera del proyecto y acompañar su desarrollo como parte de una estrategia orientada a impulsar crecimiento económico y bienestar en las comunidades donde sirve.

“Este tipo de proyectos contribuye a mejorar la competitividad y a ampliar las oportunidades en distintas regiones de Guatemala. El rol de Corporación Bi es de impulsar iniciativas que trascienden el financiamiento para convertirse en plataformas de desarrollo”, destacó Luis Lara, CEO de Corporación Bi.

Este proyecto, que fue desarrollado, financiado y ejecutado por iniciativa privada, y que ofreció oportunidades de trabajo a más de 4 mil personas, mayoritariamente provenientes de las comunidades aledañas; refleja una visión estratégica de largo plazo para fortalecer la competitividad de Guatemala, promover el desarrollo de las comunidades presentes en el área y el compromiso con el crecimiento económico del país y la región.

“La entrada en operación marca un punto de inflexión en el desarrollo del proyecto, y que a partir de este momento los efectos de una solución diseñada para atender un desafío estructural comienzan a reflejarse en la dinámica económica y territorial de la región”, finalizó Carlos Colom, Director de Infraestructura y Energía de IDC.