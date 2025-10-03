Espacios únicos que transforman la experiencia gastronómica

Entre lo nuevo se encuentran ambientes modernos que integran vegetación, colores frescos, con más de 20 opciones gastronómicas y una agenda constante de experiencias en vivo, convirtiéndose en un punto de encuentro único para familias y amigos.

La remodelación responde a las tendencias globales de consumo que ven en los food halls, que los han convertido en lugares de encuentro social, donde se combina gastronomía, entretenimiento y convivencia.

“Con Picoteo renovamos nuestra apuesta por un espacio fresco, cómodo y espectacular, donde cada visita sea memorable. Queremos que las familias, amigos y foodies redescubran en Miraflores un lugar que convierte lo cotidiano en extraordinario”, comentó María José Marroquín, Gerente de Miraflores.

Espacios de encuentro cultural y social:

Un diseño verde y lleno de energía, que incorpora vegetación y ambientes a compartir de manera acogedora.

Variedad gastronómica curada, con más de 20 conceptos que ofrecen comida internacional con opciones casuales y gourmet.

Experiencias en vivo constantes, que incluyen música, talleres, espectáculos de baile, shows de magia y transmisiones de eventos deportivos importantes en pantallas distribuidas por todo el espacio.

Una terraza con vistas únicas al parque, que convierte a Picoteo en un oasis dentro de Miraflores.

“Picoteo refleja nuestro compromiso de seguir innovando para ofrecer propuestas que inspiran y convierten lo cotidiano en extraordinario. Queremos que cada visita sea una experiencia integral donde la comida, el entretenimiento y la convivencia se unen en un solo lugar”, agregó Marroquín.

Picoteo está ubicado en el tercer nivel de Miraflores y se encuentra disponible para todos sus invitados. Durante el mes de relanzamiento ofrecerá promociones especiales de parte de sus aliados, reafirmando su posición como un espacio único en Guatemala para compartir y disfrutar.