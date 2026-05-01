Evitan 524 millones de bolsas plásticas en Guatemala

La compañía opera 28 unidades de negocio con paneles solares, entre tiendas y Centros de Distribución (CEDI), lo que representa un 4.6% de autogeneración de energía eléctrica, 100% de sus operaciones en el país cuenta con tratamiento de aguas residuales y más del 67% de la energía utilizada proviene de fuentes renovables.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Valor Compartido de Walmart, que busca que el crecimiento del negocio vaya de la mano con el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente.

“En Walmart seguimos avanzando con acciones concretas para reducir nuestro impacto ambiental en Guatemala. La eficiencia energética, el uso responsable del agua, el reciclaje y la eliminación de bolsas plásticas de un solo uso son parte de una operación más sostenible, que busca generar valor para las familias, las comunidades y el país”, comentó Luis Arturo Ramírez, subgerente de Asuntos Corporativos para Walmart Guatemala y Honduras.

Durante 2025, Walmart Guatemala recicló más de 17,900 toneladas métricas de materiales de su operación. Este resultado equivale a salvar más de 252 mil árboles, evitar el uso de más de 119,700 barriles de petróleo y ahorrar más de 433.5 millones de litros de agua.

Además, gracias a la campaña “Sin bolsas por favor” y a la promoción de bolsas reutilizables, implementadas desde 2021, la compañía ha evitado que circulen 524 millones de bolsas plásticas de un solo uso en Guatemala.

La compañía también ha incorporado tecnología para hacer más eficientes sus operaciones, como iluminación LED, sistemas de refrigeración eficientes y soluciones para optimizar el uso del agua en tiendas y centros de distribución.

En sus marcas privadas, Walmart solicita a sus proveedores certificaciones que acrediten el uso responsable y sustentable de bosques y palma africana. Además, mantiene el compromiso de que el 75% de los mariscos y pescados provengan de fuentes sustentables.

Avances regionales

A nivel Centroamérica, Walmart logró que el 77.9% de la electricidad consumida provenga de fuentes renovables y desviar el 73.7% de los residuos de los rellenos sanitarios. Asimismo, se reintegraron 47.7 millones de contenedores plásticos reutilizables (RPC) a la cadena de suministro y el 79.3% de los empaques de las marcas privadas ya son reciclables, reutilizables o compostables.

En recuperación de alimentos, la compañía alcanzó el 32.1% de los alimentos aptos para donación, con más de 6,657 toneladas entregadas a bancos de alimentos. En Guatemala, esta red permitió la donación de paquetes de comida al Banco de Alimentos para apoyar a más de 2,100 personas afectadas por los terremotos en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, durante 2025.