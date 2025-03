Excelencia culinaria acompañada de fiesta y diversión

El evento gastronómico más esperado del año combina la excelencia culinaria, entretenimiento y actividades interactivas, organizado por La Sociedad del Asado y con el respaldo de Banco G&T Continental, AlkaSeltzer, Botrán, Casal García, Cerveza Modelo, Héroes del Fuego, Kerns, La Carreta, Marcas Mundiales, Oceana, Parma, Parrilla Store, Pepsi, Primefood Imports, Productos B&B, Red Bull, Salutaris, Seguros G&T, Tajín, Taxi Amarillo y Zarza.

“En Banco G&T Continental, a través del programa GTCXperience, nos diferenciamos por ofrecer experiencias ágiles, únicas y exclusivas a nuestros tarjetahabientes. Nos sentimos orgullosos de nuevamente ser patrocinadores del Festival del Asado, en donde nuestros clientes disfrutarán de beneficios exclusivos como 15% de descuento en la compra de entradas, acceso a nuestro Stand VIP, descuentos especiales en bebidas y muchas sorpresas más”, expresó Anthony Castillo, Gerente de Medios de Pago.

Los asistentes degustarán las preparaciones de parrilleros internacionales de renombre, provenientes de Estados Unidos, México, El Salvador, Colombia y Argentina, quienes trabajarán de la mano del equipo de la Sociedad del Asado para ofrecer una experiencia inolvidable.

La música del evento estará a cargo de las bandas Jonas Delta, Capitán Eléctrico, One Man Band y Simplemente Rosita. Además, tendrán la oportunidad de participar en los talleres parrilleros en los que podrán enriquecer su conocimiento culinario.

Para participar, pueden adquirir sus entradas en todoticket.com/festival-del-asado y disfrutar de cuatro experiencias distintas: VIP, con un costo de Q500; Juvenil VIP Q200, General Q350 y Juvenil General Q150. Al comprar con tarjetas GTC de Crédito y Débito los clientes gozaran de un 15% de descuento.

Todas las categorías ofrecen la experiencia All You Can Eat y se diferencias por los menús y amenidades a los que tendrán acceso, asegurando opciones para una audiencia amplia. Es importante recalcar que no se venderán entradas el día del evento.