Firman contrato de lanzamiento del segundo satélite guatemalteco

La firma del contrato se realizó tras la selección del proyecto como uno de los cuatro ganadores a nivel mundial del programa EXOpod, impulsado por la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas (UNOOSA) y Exolaunch.

Este programa otorga a los ganadores el traslado de su satélite al espacio. De acuerdo con el contrato, el satélite deberá ser entregado en 2028 a Exolaunch en sus instalaciones en Berlín, Alemania, y posteriormente será trasladado a los Estados Unidos para su lanzamiento mediante un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

"La firma de este contrato, en el marco del 60 aniversario de nuestra institución, reafirma el compromiso de UVG con la formación de talento altamente calificado y con el desarrollo científico y tecnológico del país", expresó el licenciado Roberto Moreno, rector de la universidad.

La misión del QUETZAL-2 busca incrementar el interés por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM) en jóvenes de Guatemala, ya que transmitirá información en tiempo real que podrá ser recibida en centros educativos del país a través de antenas construidas por estudiantes. Además de su enfoque educativo, el satélite permitirá probar un sistema de desorbitamiento y una computadora capaz de ejecutar un modelo de inteligencia artificial para evitar la transmisión de imágenes cubiertas por nubes hacia la Tierra.

Actualmente el nanosatélite del estándar CubeSat se encuentra en desarrollo en el Laboratorio Aeroespacial del Centro de Innovación y Tecnología (CIT) de la universidad. Este será el segundo satélite guatemalteco en llegar al espacio, luego del QUETZAL-1, proyecto ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional, que también fue diseñado y construido por estudiantes, docentes e investigadores de la UVG y que completó exitosamente su misión en 2020.

Alrededor de 50 personas, entre ellos 40 son estudiantes, participan en el proyecto liderado por el Departamento de Ingeniería Mecánica de la UVG. Los estudiantes están en un promedio de edad de 20 años, son las carreras de ingeniería mecánica, mecánica industrial, electrónica, mecatrónica, computación e ingeniería industrial, así como de las licenciaturas en física, marketing y administración. Destaca que el 60 % del equipo está integrado por mujeres.

"Este proyecto es muy importante para nosotros porque nos permite continuar impulsando el campo de la ingeniería aeroespacial en Guatemala. desarrollando capacidades técnicas que hoy ya son aplicables en distintos sectores estratégicos para el desarrollo del paísy que, en el futuro, permitirán que estudiantes formados en estos proyectos emprendan, creen empresas y generen nuevas oportunidades de empleo", finalizó el ingeniero Gustavo Barrera, Director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UVG.