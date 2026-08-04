Fortalece su cadena de valor a través del desarrollo de sus pilotos

Futuro en Movimiento ha impulsado diferentes acciones para Grupo AG, en 2025, movilizaron más de 2.1 millones de toneladas métricas en la cadena de suministro, superaron el millón de toneladas despachadas y alcanzaron un 83.5% de cumplimiento de entrega. Para Grupo AG, más que cifras, esto refleja confianza con sus grupos de interés y compromiso con sus pilotos.

Este programa tiene sus orígenes en 2024 y anualmente ha impactado a un grupo de más de 500 pilotos. Sus pilares son: Bienestar, con la implementación de 3 ferias de salud anuales que se realizan en la Planta Tubac y Parque Industrial Sidegua, con servicios de oftalmología, nutrición, ergonomía, prevención integral.

Otro pilar es Desarrollo, con la Escuela de capacitación para pilotos, con módulos de formación de áreas como: percepción de riesgo y seguridad vial, ética y servicio al cliente, cero tolerancias al alcohol y las drogas.

Y por último, Servicio, un pilar donde Grupo AG ha invertido en infraestructura dedicada exclusivamente a la experiencia de los pilotos. En 2025, se inauguraron dos salas de capacitación en Tubac y Sidegua, espacios dignos para la formación continua.

Guiados por su propósito: “Juntos, mejoramos vidas para transformar nuestra sociedad”, Grupo AG mantiene claridad en un objetivo: seguir sumando valor a sus proveedores a través de acciones concretas que generen resultados positivos, transformando al país un kilómetro a la vez.