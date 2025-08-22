Fortalecen el apoyo a la Selección Nacional

Esta iniciativa invita a los guatemaltecos a unirse en torno a un mismo sentimiento, apoyar a la Selección Nacional de Guatemala durante la eliminatoria hacia el Mundial 2026. El Grupo Financiero también invita a los guatemaltecos a vivir experiencias únicas con la bicolor, con sus productos financieros, como Préstamos Bantrab, Tarjeta de Crédito Selección Nacional, Tarjeta de Débito Mi Selección y Ahorro Solo con la Nuestra, en donde podrán obtener:

Viajes dobles para Panamá y El Salvador

+100 camisolas oficiales de la Selección Nacional

+100 entradas a juegos locales

Televisores y laptops

“En Bantrab, creemos en el valor de las personas y su trabajo; nuestro propósito es su bienestar y su futuro. Por ello, trabajamos todos los días para acompañar a los guatemaltecos en cada etapa de su vida. Desde nuestra Estrategia de Bienestar, bajo nuestro pilar Social y de Desarrollo, apoyamos el deporte, ya que, como el trabajo, transforma vidas. Por eso respaldamos a nuestra Selección, porque creemos en su esfuerzo y pasión”, manifestó José Antonio Roca, Gerente General de Bantrab.

Asimismo, Bantrab se compromete a que por cada gol que anote la Selección Nacional durante la etapa de clasificación al Mundial 2026, otorgarán kits deportivos a escuelas o academias deportivas. Además, los aficionados podrán opinar en las redes sociales del Grupo Financiero a qué instituciones desean que se entreguen.

“En Bantrab deseamos transmitir que, más allá de los resultados, el apoyo a la Selección Nacional debe ser hoy y siempre; que debe vivirse con pasión y orgullo, celebrando el esfuerzo y la entrega de los jugadores, porque eso también es bienestar”, enfatizó Jesús Pineda, Gerente de Clústeres Estratégicos.

El movimiento incluye la historia “El optimista”, en la que el comentarista deportivo Gustavo Velásquez, el utilero de la selección Óscar Pelén, y el aficionado Elder Martínez, mejor conocido como “Robertío”, reflejan la trayectoria, los valores y la devoción por la Azul y Blanco, hoy y siempre.

Esta campaña también es un mensaje a la Selección Nacional, para hacerles saber que 18 millones de corazones laten al ritmo de su juego, que los niños que sueñan con ser como ellos, las familias que se visten de azul y blanco en cada partido y los que no han dejado de creer, se unen “Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra”.

Por ello, Bantrab activó una dinámica en sus redes sociales, en donde los aficionados pueden dejar un mensaje de apoyo a la Selección. Los comentarios 1.000, 3.000, 6.000, 8.000 y 10.000 serán presentados a la Azul y Blanco, además, podrán obtener un kit que incluye: 1 entrada doble al partido de local, 1 camisola marca compartida, 1 gorra promocional y 1 pelota promocional.

Con el movimiento “Hoy y Siempre, Solo con la Nuestra”, Bantrab reafirma su compromiso con los sueños y el bienestar de los guatemaltecos, demostrando que, cuando el país se une detrás de un mismo color, todo es posible.