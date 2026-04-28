Impulsan el hogar inteligente en Guatemala

En línea con las tendencias globales y las necesidades del consumidor actual, las marcas presentan una propuesta que integran tecnología, diseño y eficiencia, con el objetivo de facilitar el día a día y elevar la calidad de vida dentro del hogar.

Mabe: una nueva forma de cocinar con practicidad e innovación, con una línea que integra la función Air Fry por botón, que permite preparar alimentos más crujientes utilizando hasta un 85% menos grasa, ofreciendo una alternativa más saludable sin necesidad de equipos adicionales, simplificando la experiencia en la cocina.

Asimismo, sigue resaltando su tecnología Ultimate, que brinda un sistema Perfect Cook, diseñado para optimizar la distribución del calor dentro de la cavidad del horno, mejorando la precisión en la cocción y garantizando resultados consistentes en cada preparación.

Los equipos cuentan con quemadores de diferentes potencias y configuraciones, permitiendo adaptarse a distintos tipos de preparaciones, desde recetas rápidas hasta platillos más elaborados. Adicionalmente, integran tecnologías orientadas a la practicidad en el día a día, como guías de cocción incorporadas, encendido electrónico y una amplia capacidad en horno, facilitando el uso y mejorando la experiencia del usuario.

En el ámbito de limpieza, la línea incorpora soluciones como Easy Clean Pro, recubrimientos TEON y función Steam Clean, que permiten mantener el equipo en óptimas condiciones con menor esfuerzo, respondiendo a una de las principales necesidades del consumidor actual.

Las últimas tendencias

Haier ha consolidado su posicionamiento internacional como una marca enfocada en el desarrollo de tecnología útil para los usuarios, combinando diseño, innovación y desempeño. La compañía ha sido reconocida por Euromonitor International como la marca número uno en grandes electrodomésticos a nivel global durante 17 años consecutivos.

Televisores Haier: una nueva forma de vivir el entretenimiento

32 pulgadas (HD): Este modelo ofrece resolución HD con tecnología LED que garantiza una imagen nítida y funcional para el consumo diario de contenido. Su compatibilidad con HDR10 permite mejorar la intensidad de colores y el contraste, elevando la calidad visual incluso en formatos básicos.

43 pulgadas (Full HD): este formato representa un equilibrio entre tamaño y calidad, incorporando resolución Full HD que mejora significativamente el nivel de detalle en imagen. Gracias a su compatibilidad con HDR10, ofrece colores más intensos y una experiencia más cercana a la realidad, ideal para salas o espacios multifuncionales donde el entretenimiento es parte del día a día.

50 pulgadas (4K UHD): Este modelo integra resolución 4K Ultra HD, que multiplica el nivel de detalle y definición, especialmente en pantallas de mayor tamaño. Además, incorpora HDMI 2.1 con tecnologías como ALLM y eARC, lo que optimiza la experiencia en videojuegos y contenido de alta calidad, junto con una mayor capacidad de procesamiento (2GB RAM + 32GB almacenamiento) para un rendimiento más ágil.

De forma transversal, toda la línea incorpora el sistema Google TV, permitiendo centralizar plataformas de streaming, contenido personalizado y aplicaciones en una sola interfaz intuitiva. Asimismo, cuentan con Chromecast integrado, conectividad WiFi y Bluetooth, además de sonido certificado dbx-tv®, ofreciendo una experiencia de entretenimiento completa.

Lavasecadora Haier: Un equipo diseñado para responder a las exigencias de los hogares modernos, donde la optimización del tiempo, la eficiencia energética y el cuidado de las prendas son factores clave. Con capacidad de 18 kg de lavado y 10 kg de secado, este modelo permite reducir la cantidad de ciclos necesarios, facilitando la gestión de grandes volúmenes de ropa en menos tiempo y con mayor eficiencia.

Su propuesta tecnológica se enfoca en tres pilares: rendimiento, higiene y cuidado de las prendas.

En términos de rendimiento, incorpora Motor Direct Motion, que reduce significativamente las vibraciones y el ruido, permitiendo un funcionamiento más silencioso, eficiente y con mayor durabilidad del equipo. Asimismo, el sistema de equilibrio 6P, con múltiples amortiguadores, mejora la estabilidad durante el ciclo, optimizando el desempeño general del producto.

En el ámbito de la higiene, integra Tecnología ABT, que previene la proliferación de bacterias hasta en un 99.99%, aportando mayor protección en cada lavado. A esto se suma la función I-Refresh, que utiliza micro vapor para eliminar olores, polvo y alérgenos, además de reducir arrugas, permitiendo refrescar prendas sin necesidad de ciclos completos de lavado.

Por otro lado, el diseño del tambor con tecnología Pillow Tub protege las prendas durante el ciclo, evitando el desgaste de los tejidos, mientras que su amplio espacio interior mejora la eficiencia del lavado y facilita la carga de ropa.

Adicionalmente, incorpora funciones inteligentes orientadas a la experiencia del usuario, como 14 programas automáticos, opciones de personalización de temperatura y centrifugado, sistema Dual Spray para limpieza interna, y funciones como Delay que permiten programar el inicio del ciclo según las necesidades del usuario.

De esta manera, la lavasecadora Haier no solo responde a la necesidad de lavado, sino que se posiciona como una solución integral que optimiza el tiempo, mejora la higiene y cuida las prendas, adaptándose a las nuevas dinámicas del hogar.