Impulsan la economía circular y oportunidades laborales para mujeres

El impacto de esta iniciativa trasciende la entrega de prendas. A través de los programas de Dress for Success, las beneficiarias acceden a asesoría y acompañamiento orientados a fortalecer sus habilidades, confianza y preparación para el mundo laboral, contribuyendo a mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

La campaña desarrollada durante marzo movilizó activamente a los colaboradores de del banco, quienes, a través de su compromiso y solidaridad, lograron recolectar más de 147 prendas, entre blazers, pantalones de vestir, faldas, vestidos formales y blusas.

“Esta campaña nos demostró que cuando sumamos esfuerzos, logramos generar un impacto real en la vida de las personas. Cada prenda donada representa una oportunidad para que más mujeres se acerquen a un empleo digno y fortalezcan su autonomía económica”, destacó Alejandra Quiñonez, Gerente de Sostenibilidad de InterBanco.

Esta iniciativa nació como parte de las acciones impulsadas por InterBanco en el marco del Día Internacional de la Mujer; sin embargo, su impacto trasciende esta fecha conmemorativa. Con el objetivo de dar sostenibilidad a la alianza con Dress for Success, se ha habilitado un recipiente de recolección permanente en las oficinas centrales de InterBanco, lo que permitirá continuar recolectando prendas durante todo el año y seguir apoyando a más mujeres en su camino hacia nuevas oportunidades laborales.

La iniciativa promueve la economía circular al extender la vida útil de las prendas y reducir el desperdicio textil, al tiempo que impulsa una cultura de consumo responsable entre los colaboradores. Este esfuerzo refleja cómo acciones cotidianas pueden escalar en impacto, contribuyendo simultáneamente al cuidado del medio ambiente y a la generación de oportunidades para quienes más lo necesitan.

Con este tipo de acciones, InterBanco consolida su estrategia de sostenibilidad, promoviendo iniciativas de alto impacto social y reafirmando su compromiso con la generación de oportunidades y el desarrollo social.