Johnnie Walker festeja dos siglos de marcar el paso al caminar

Johnnie Walker ha construido una historia de éxito por muchas generaciones. Anualmente vende más de 19 millones de cajas, tiene presencia en más de 180 países, cuenta con una gran variedad de whiskys premiados dentro de los que destacan Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve de 18 años y Blue Label.

“Hoy celebramos 200 años desde que John Walker abrió por primera vez las puertas de una tienda de comestibles en Escocia y comenzó un viaje que llevó a la marca desde los cuatro rincones de Escocia a los cuatro rincones del mundo”, señaló Jorge Araujo, Director de Marketing de Diageo, Caribe y Centroamérica.

Diageo, empresa propietaria de Johnnie Walker en Centroamérica y el Caribe celebra junto a socios, distribuidores, empleados, clientes y personalidades que son afines a esta marca que ha destacado en sus 200 años de existencia.

“En todos los países de nuestra región, hay miles de personas que han disfrutado de los whiskys Johnnie Walker y que se inspiran en nuestro mantra de ser mejores, levantarse, no quedarse quietos y sacar adelante su espíritu emprendedor, algo que hoy tiene más relevancia que nunca”, agregó Araujo.

Dentro de las actividades para festejar que la marca tiene para festejar los doscientos años de historia, cuando el joven Johnnie Walker utilizó el dinero de la venta de la granja familiar para abrir una tienda de comestibles, está el lanzamiento de botellas edición limitada del 200 aniversario con un corte audaz y elegante diseñado especialmente para la ocasión, el lanzamiento de un documental, el anuncio del compromiso de sostenibilidad de la marca y en exclusiva para la región, un evento digital privado con uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA y orador de renombre mundial, Earvin Magic Johnson, un ejemplo vivo del espíritu de la marca de Keep Walking.

Legendary Eight. 200 years of craft bottled for this moment. #JW200th #AnniversaryBlend #KeepWalking

Available for a limited time only. pic.twitter.com/aGH9307TFM

— Johnnie Walker (@johnniewalker_) October 9, 2020