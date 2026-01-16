La carrera de los barrios que une a generaciones

Este evento deportivo considerado una plataforma de fogueo para atletas de fondo y una carrera de tradición para corredores aficionados, reúne a miles de atletas élite, corredores amateurs y entusiastas del running, ofrece un recorrido certificado de 21 kilómetros que combina historia, exigencia y espíritu deportivo.

El recorrido inicia en el Cerro del Carmen y finaliza en el Campo de Marte, atravesando puntos icónicos de la ciudad capital como el Puente de la Asunción, el Bulevar Jardines de la Asunción, Bulevar La Paz, Instituto Austríaco Guatemalteco, Ciudad Cayalá, Bulevar Rafael Landívar y Bulevar Vista Hermosa, entre otros.

El viernes 23 y sábado 24 se realizará la Expo Deportiva, en el Salón 9 del Parque de la Industria, con horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En este espacio se entregarán los kits oficiales a los corredores y obsequios adicionales. Además, contará con presencia de marcas patrocinadoras, dinámicas y actividades interactivas con los participantes.

Las personas que sean tarjetahabientes de débito o crédito de Banco Industrial tendrán acceso a preventas disponibles. Adicionalmente, cualquier tienda Max Tott y a través de la página www.ipuclub.com, se tendrá otra venta a todo público mediante cualquier método de pago antes mencionado por un precio de Q230.

En esta edición, la Media Maratón MAX TOTT 2026 estará dedicada al Dr. José Francisco Piedrasanta, médico y cirujano reconocido en el atletismo guatemalteco. Destacado atleta, entrenador y promotor del deporte, que ha representado a país en competencias internacionales y ha dedicado gran parte de su vida a la formación deportiva y al impulso del atletismo como hábito de vida, dejando un legado que hoy inspira a generaciones de corredores.

Las categorías, en ambas ramas masculino y femenino son: Libre, Super Master, Master de 40 años en adelante, Juvenil de 14 a 17 años, No videntes y Silla de ruedas. La bolsa de premios es de Q68,500.