La evolución que acompaña a generaciones con estilo y tecnología

El nuevo Volkswagen TERA representa la evolución natural de una marca que ha sabido acompañar a generaciones con estilo, tecnología y confianza. Este nuevo modelo llega para continuar esa historia con una propuesta joven, dinámica y preparada para la ciudad moderna.

Este modelo llega al mercado con cuatro versiones disponibles: el Tera Trend con motor 1.6 y caja de transmisión manual de 5 velocidades; disponible también en GLP. El Tera Comfort con motor 1.0 con caja Tiptronic; el Tera High con versión con el mismo motor y caja pero con mayor nivel de equipamiento; y el Tera High Outfit, que es la opción más completa y deportiva, ideal para quienes buscan un diseño distintivo y mayor presencia en el camino.

“Con el lanzamiento del nuevo TERA, Volkswagen consolida que la innovación, calidad y tecnología alemana sigue estando al alcance de los guatemaltecos. Este modelo llega para continuar la historia de íconos que han marcado generaciones, como el Escarabajo y el Polo. Sin duda, el mejor SUVW precio calidad que los guatemaltecos encontrarán en el mercado”, comentó José Hernandez, Director Comercial Regional de Grupo Continental Motores.

Cada versión combina el equilibrio perfecto entre rendimiento, eficiencia y tecnología alemana, con la garantía de calidad que caracteriza a Volkswagen. Su interior ofrece una cabina moderna, ergonómica y equipada con lo mejor de la tecnología Volkswagen, pensada para ofrecer confort, conectividad y seguridad en cada trayecto.

Este nuevo SUV compacto destaca por su diseño robusto y elegante, con un frente imponente, entradas de aire funcionales y una nueva identidad visual y luminosa que refuerza su presencia en el camino. Su perfil lateral combina deportividad y estilo, con aros de 16” y 17”, pintura bi-tono y barras de techo que lo convierten en el compañero ideal para cualquier estilo de vida.

El nuevo Volkswagen TERA está disponible en todas las salas de venta de Continental Motores en Guatemala: Boulevard Liberación, Carretera a El Salvador, City Store en Cayalá y en las sucursales del interior del país.