La fe del Siglo XVI sigue viva y creciente en San Cristobal Totonicapán

La Iglesia y Convento de San Cristóbal Totonicapán es una de las más antiguas construcciones que se edificaron en el Reino de Guatemala (lejana a su Capital Santiago de Guatemala), en la época Virreinal y que mejor se conservan a la fecha.

La Iglesia actual fue consagrada en 1711, pero hubo una anterior de finales del siglo XVI, la que fue semidestruida por el terremoto de Santa Olaya del 12 de febrero de 1689. De esta primera aún se conserva el Presbiterio y el campanario de forma circular.

Este libro, que se llevó 3 años elaborar, documenta la riqueza arquitectónica, histórica y simbólica del conjunto, destacando su relevancia dentro del patrimonio nacional y su papel en la construcción de identidad cultural.

Alberto Garín, hispano-guatemalteco, licenciado en arqueología y doctor en arquitectura, fue el encargado del estudio de la parte arquitectónica de la iglesia de San Cristóbal Totonicapán. En sus estudios resalta que la comunidad de fieles cristobalenses creció tanto, que la iglesia se quedó pequeña y directamente tuvieron que construir una nueva iglesia.

“En 1650 la iglesia como tal era doctrinera encaminada a conseguir que los lugareños se hicieran buenos cristianos, a finales del siglo XVII, ese proceso estaba siendo rematado. La fe que mueve la construcción de la iglesia sigue viviendo hasta el día de hoy en San Cristobal Totonicapán, hasta el punto de que sería difícil entender esa localidad sin su iglesia, más allá de que puede haber gente que sigan otras partes del cristianismo”, indica Garín.

Por su parte, Roberto Gutiérrez, originario de San Cristóbal Totonicapán, ingeniero químico, con maestrías en antropología social y etnología, doctorados en sociología en ciencias políticas y en historia; expresó que la intención de participar en el libro fue de, “recuperar la historia del convento que es muy valiosa, provocar que las personas se interesen entrar a conocer el pueblo de San Cristóbal, y además, de este conjunto arquitectónico, también que las nuevas generaciones sepan que este pueblo es de los más antiguos del país en la morería; es el lugar donde fabrican artesanalmente los trajes tradicionales de los bailes ancestrales que corresponden al Atlas Danzante para las diferentes fiestas tradicionales”.

Retablos, pinturas y esculturas

Johann Melchor Toledo, historiador del arte, graduado de la UNAM de México; comentó que, desde sus años de estudiante, luego de visitar San Cristóbal Totonicapán, le nació la idea de investigar más a profundidad y fue, hasta ahora que en compañía de sus otros coautores, que se pusieron manos a la obra.

“Lo más impactante para mi, fueron los 14 retablos que tiene la iglesia, eso me motivó a ver los documentos de archivo, fui a la parroquia y encontré que cada uno de ellos fueron mandados a hacer cada una por cofradía. En cada libro se encuentra detallados los gastos de las cofradías y como fueron haciendo cada uno de los retablos. Este es un rescate de la historia, porque es una de las iglesias más antiguas y más grandes de Guatemala que conserva todos sus retablos”, detalló Melchor.

Como se resalta en el contenido editorial, este proyecto refleja el compromiso de Banco Industrial con la promoción, preservación y difusión del patrimonio cultural de Guatemala, fortaleciendo el orgullo y la conexión con las raíces del país.

“Estamos muy complacidos que de se presente a la sociedad guatemalteca un libro hermosísimo sobre San Cristóbal Totonicapán, sobre el patrimonio de la iglesia y del convento; y obviamente con la intención de poder hablar también, sobre la espiritualidad y sobre la vida en comunidad de los guatemaltecos. Banco Industrial es una entidad que siempre ha creído en el amor a la patria, es uno de nuestros valores y por ello, seleccionamos proyectos editoriales que tengan como propósito, presentar ese patrimonio histórico, cultural, artístico de guatemaltecos” finalizó Roberto Ardón, gerente de asuntos corporativos de Banco Industrial.