La meta es un futuro más saludable para miles de guatemaltecos

En 2022 Castillo Hermanos anunció la inversión de USD$15 millones en un programa replicable y sostenible para darle solución a las principales causas de la desnutrición infantil en Guatemala: Guatemaltecos por la Nutrición, una iniciativa con enfoque holístico que ha presentado resultados transformadores desde su implementación en comunidades de Huehuetenango.

Este año, se lanza la primera carrera con un slogan que hace alusión al camino recorrido por el equipo técnico del programa, hasta llegar a las comunidades donde opera para brindar los servicios necesarios para erradicar la desnutrición infantil.

“Con esta carrera queremos que la población conozca el impacto de Guatemaltecos por la Nutrición y se sume a esta acción que transforma vidas en Huehuetenango. Y ahora, nuevos Nutrimóviles recorrerán muchos kilómetros para continuar con esta labor. Así también, queremos que se unan los corredores para llegar a la meta de un futuro más saludable para miles de familias guatemaltecas”, afirmó Stuardo Sinibaldi, presidente de Castillo Hermanos.

En la carrera se espera la participación de más de 1,500 personas y sus familias, quienes estarán acompañados por diversas marcas de Castillo Hermanos, entre ellas: Agua Pura Salvavidas, Incaparina, Beberé Sport, Santa Delfina Free, Naú, Del Frutal, Bonlife, Protemás, Mondu, Super24, Talishte, Revive, entre otros.

Los fondos recaudados se destinarán a la mejora de las condiciones de habitabilidad de 2 mil familias inscritas en el programa, por medio de la instalación de letrinas, estufas mejoradas, pisos saludables y sistemas de captación de agua de lluvia; además, esta es una actividad que promoverá el ejercicio y educará sobre los seis ejes de trabajo integral del programa: Agua y Saneamiento, Crecimiento Económico, Soporte Nutricional, Acceso a Alimentos, Atención Primaria en Salud y Desarrollo Infantil Temprano.

Los participantes pueden inscribirse en eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento, completan el formulario y realizar el donativo de Q150, a más tardar el sábado 31 de enero de 2026, el mismo día que se realizará la Expo, que se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

Mientras las personas recogen su número, playera oficial, chip y kit de productos, los corredores y sus familias podrán conocer las seis nuevas unidades móviles que se suman a los dos Campamentos de Nutrimóviles del programa y que se utilizarán para brindar atención primaria en salud, nutrición y desarrollo infantil en comunidades de Huehuetenango.

Estos nuevos Nutrimóviles, tendrán mejoras en diseño, tracción 4x4 y autonomía energética que facilita llegar a lugares remotos en las comunidades de Soloma, Santa Eulalia y La Democracia, en Huehuetenango, que iniciarán operaciones a partir del 9 de febrero de 2026.

Con estas nuevas unidades, se ampliará la cobertura del programa a más de 6 mil niños menores de cinco años. Este alcance se suma a la atención de más de 5,500 familias y 15 mil personas inscritas al programa.

De esta manera se fortalece el concepto de movilidad que, según las conclusiones de la auditoría externa, realizada por la Universidad Católica de América en Washington, es una de las variables que ha impulsado el éxito de las intervenciones y mejora el acceso con las familias inscritas al programa para un seguimiento constante de su salud y estado nutricional.