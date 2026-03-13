La plataforma estratégica para hacer crecer el sector agroexportador

El sector agrícola es un motor crítico para la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza rural, representa el 30% del total de las exportaciones del país y reúne el 25% de la fuerza laboral, lo que confirma su papel en la generación de divisas, empleo rural y encadenamientos productivos.

En ese contexto, AGRITRADE Expo & Conference 2026, es la feria especializada en agronegocios de Centroamérica que se convierte en una plataforma estratégica para impulsar y hacer crecer el sector agroexportador, en estos momentos de cambios en el comercio internacional.

“AGRITRADE Expo & Conference 2026 es una estrategia país para sostener las exportaciones, por eso, se ha fortalecido con una oferta exportable innovadora representada en más de 160 expositores; negocios con más de 100 compradores internacionales de países que nos visitan por primera vez; negocios para fortalecer encadenamientos productivos con 23 asociaciones de productores, gracias a la alianza con DIFOPROCO del MAGA y una agenda concentrada de más de 14 temas fuente de conocimiento sobre tendencias, reglas de mercado, biotecnología, entre otros”, aseguró Eddy Martínez, presidente del Comité Organizador de Agritrade.

El evento será ventana para la oferta exportable con mayor demanda como: mango, aguacate, mora, arándanos, deshidratados, café verde, café tostado, fresa, papaya, arvejas, frambuesa, limón, plátano, ejotes, piña, banano, rambután y cacao.

A la vez, el evento mostrará novedades como miel de abeja 100% natural, cacao fino y de aroma, chocolate gourmet, carambola, chico, ciruela roja, piña golden, arveja dulce, entre otras. Todo reforzando la ventaja geográfica del país para el acceso a mercados y el potencial de duplicar las exportaciones en 10 años con inversión adecuada en riego, agricultura de precisión, digitalización y biotecnología.

“Estamos reuniendo a los actores más relevantes de la cadena productiva agrícola: productores, exportadores, agroindustria, empresas de insumos y servicios, logística y transporte, compradores internacionales, instituciones financieras, organismos de cooperación, gremiales y entidades gubernamentales, con el fin de generar negocios concretos; formación, abrir mercados y crear alianzas estratégicas", enfatizó Martínez.

Agenda del evento

18 de marzo: Hotel Santo Domingo

14 conferencias con espacios de alto nivel orientados a generar conocimiento accionable, entre ellas:

Panel Financiero: Facilidades de financiamiento e inversión agrícola.

Panel Portuario: Eficiencia Portuaria en Guatemala: Soluciones que Transforman la Cadena Logística.

El Milagro del Agro Peruano, un análisis sobre el modelo de crecimiento exportador del Perú.

Panel: La Inocuidad de los Alimentos, moderado por la FDA, abordando estándares internacionales y requisitos de mercado.

Además, se entregará el Premio a la Innovación Agrícola, reconociendo las propuestas que están marcando la diferencia en el sector.

19 y 20 de marzo, Santo Domingo El Cerro

Más de 100 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Canadá, El Salvador, México, Chile, Colombia, Costa Rica, Japón, Alemania España, Rusia, Honduras y República Dominicana; participarán en ruedas de negocios, así como negocios B2B.

El piso de exhibición contará con 167 expositores organizados en alrededor de 8 pabellones, quienes presentarán productos y soluciones innovadoras como:

Aguacate

Vegetales

Frutas

Plantas ornamentales y flores

Productos diferenciados como cacao y miel

Productos procesados

Servicios, transporte y logística

Coffee Trade y Agroencuentro Nacional

4ta Edición de Coffee Trade, organizado por el Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT, se consolida como un espacio estratégico para degustaciones, subasta, premiación a cafés destacados, piso de exhibición, rueda de negocios, programa de conferencias especializadas y espacios de networking diseñados para conectar a los diferentes eslabones de la cadena.

3er Agroencuentro Nacional: Gracias a la alianza con el MAGA VIDER DIFOPROCO, se realizará el Agroencuentro Nacional que reunirá a 23 asociaciones representadas por 56 productores provenientes de 10 departamentos del país junto a exportadores guatemaltecos, con el objetivo de fortalecer la articulación comercial del sector agrícola guatemalteco.

Los organizadores de AGRITRADE EXPO & CONFERENCE, agradecen a los 21 patrocinadores que se han sumado a hacer grande este orgullo país: Banco Industrial (patrocinador oficial), Combex, DHL, Banrural, GYT, UPS, Comnet, Crystal Valley, Excel Automotriz, Port Everglades, Grupo Masal/Provsa, Expeditors, Ecu Wordwide, Southern Specialties, Ecoplanes, PCL, Estraplast, Puerto Quetzal, Puerto Santo Tomás, Canella, London Consulting Group.