La transformación de la industria de la comunicación en Guatemala

Reset 2025 se posicionó como una plataforma esencial para entender los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas guatemaltecas en un mercado global cada vez más dinámico. Así mismo, fuer un espacio invaluable de networking, marcando un antes y un después en la forma de concebir el marketing, la tecnología y la comunicación en Guatemala.

El evento comenzó con una un mensaje por parte de Juan Mauricio Wurmser, socio fundador, presidente y gerente general de Ogilvy Guatemala y socio fundador y presidente de Burson Guatemala, donde subrayó la relevancia crítica de Reset 2025 para el desarrollo empresarial del país, agradeciendo a todos los presentes su participación en este diálogo con visión de futuro.

Ogilvy Guatemala: el consumidor latinoamericano en el centro de la estrategia

María Camila Díaz, directora de planeación estratégica en Ogilvy Guatemala, presentó el innovador estudio "Consumer Trends Ogilvy Latina". Esta herramienta, diseñada por planificadores estratégicos en toda Latinoamérica, tiene como objetivo ayudar a las marcas a conectar con el consumidor en constante evolución.

Para el mercado guatemalteco, destacaron tres hallazgos: el Orgullo Latino, que resalta la identidad y las raíces; la Nueva Forma de Gastar, impulsada por la búsqueda de valor y la compra intencional; y la Fascinación con la Naturaleza, una tendencia con gran potencial para el turismo y productos locales.

Ogilvy enfatizó la necesidad de que las empresas guatemaltecas sean transparentes y auténticas, lo que les permitirá construir vínculos de valor y conexiones emocionales con sus audiencias más allá del producto, para así mantenerse vigentes y relevantes.

VML Guatemala: liderando la transformación digital con innovación y enfoque humano

Alexander Estupiñan, director general de VML Guatemala, consolidó a la empresa como un actor fundamental en la transformación digital del país. Bajo su filosofía Human First, la compañía prioriza las necesidades humanas en cada solución tecnológica.

VML utiliza un ecosistema robusto de herramientas líderes, destacando Adobe Experience Cloud (que incluye Adobe Commerce, Adobe Experience Manager, Adobe Analytics y Adobe Target) para construir experiencias digitales integrales. Han implementado con éxito plataformas de e-commerce avanzadas para minoristas, sistemas de gestión de contenido (CMS) para grandes corporaciones que buscan optimizar su presencia online y soluciones de personalización de contenido que permiten a las marcas ofrecer mensajes relevantes a cada usuario.

Burson: una evolución estratégica para el liderazgo en comunicación

Fernando Bolaños, director general de Hill & Knowlton Guatemala, anunció una significativa evolución para la agencia. Con 26 años de operar en el país bajo una marca cuya historia tiene cerca de 100 años, Hill & Knowlton, pasa a utilizar la nueva identidad global “Burson” como parte de la fusión global entre Hill & Knowlton y Burson Cohn & Wolfe. Esta transformación busca una mayor eficiencia operacional, renovación tecnológica, innovación en servicios y una consolidación de su liderazgo regional.

La evolución a Burson potenciará los servicios centrados en la reputación, el acceso a sistemas predictivos y la combinación de inteligencia artificial con talento sénior. La innovación tecnológica juega un papel central en la evolución de Burson, con procesos de optimización y automatización de tareas repetitivas.

Esta transformación se alinea con las tendencias globales en comunicación estratégica y relaciones públicas, aspirando a liderar en Centroamérica y el Caribe Hispano en los próximos cinco años, creciendo sosteniblemente y siendo la agencia clave para los proyectos más complejos y de impacto en la región.