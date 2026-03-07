Llega al país la sexta generación con un diseño Hammerhead

Toyota RAV4 2027 ha sido desarrollada sobre la plataforma Toyota New Global Architecture-K (TNGA-K), permitiendo un incremento significativo en la rigidez estructural gracias al refuerzo de las uniones del bastidor y los puntos de montaje de la suspensión, mejorando tanto el manejo como el confort de marcha.

Para transformar la cabina en un verdadero "santuario" para los pasajeros, se ha implementado un nuevo adhesivo de alta amortiguación que reduce las micro vibraciones y el ruido de la carretera. Además, se han rediseñado los espejos laterales y el sellado de los pilares para minimizar el ruido del viento, garantizando un ambiente sereno y refinado.

El exterior destaca por el diseño Hammerhead (cabeza de martillo) de Toyota, que integra luces diurnas delgadas y un capó contorneado para una apariencia moderna y decidida. Sus proporciones resaltan el espíritu SUV con ruedas de gran diámetro, una postura elevada y una zona de carga trasera vertical y funcional.

Una gama de motores de última generación

Sistema Híbrido (HEV): Optimizado para ofrecer una aceleración más fluida y directa, alcanzando hasta 236 caballos de fuerza en modelos con tracción total (AWD).

Sistema Híbrido Enchufable de 6.a Generación (PHEV): Estrena una tecnología que eleva la potencia hasta los 320-324 caballos de fuerza, mejorando significativamente la autonomía en modo 100% eléctrico para recorridos diarios sin emisiones.

El interior ha sido diseñado bajo el concepto de "arquitectura de isla", agrupando de forma intuitiva la pantalla táctil y los controles de mando. Todas las versiones incluyen un nuevo panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas con gráficos nítidos y opciones personalizables.

Toyota RAV4 2027 es el primer modelo en incorporar el paquete Toyota Safety Sense 4.0 (TSS 4.0). Este sistema mejora las capacidades de detección para la prevención de colisiones, el asistente de mantenimiento de carril y el control de crucero adaptativo.

En cuanto a conectividad, el sistema multimedia es compatible con Apple CarPlay® y Android AutoTM inalámbricos, permitiendo una integración fluida con teléfonos inteligentes. Cabe destacar que las funciones específicas y la disponibilidad de estas plataformas dependerán del modelo y la configuración elegida.

Con un legado de más de 9 mil unidades vendidas en Guatemala en los últimos 10 años, el RAV4 2027 ya se encuentra disponible para reservas, en la Auto Feria Verano 2026 de Cofiño, del 5 al 15 de marzo, ofreciendo lo último en tecnología y eficiencia con el respaldo exclusivo de la empresa con más de 84 años de trayectoria.