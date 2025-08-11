Los Ángeles volverá a vibrar con clásico de Liga Nacional

El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL) por segundo año consecutivo brinda un “clásico del fútbol guatemalteco”, avalado por la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, con dos equipos que convocarán una plantilla de jugadores y cuerpo técnico de primer nivel, en función de disponibilidad deportiva, garantizando así una revancha competitiva y vibrante.

“La Copa Banrural es una cita con la emoción, la historia y la identidad, para que nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, especialmente en California, puedan volver a sentir esa conexión profunda con su país, con sus raíces, con su gente. Es la manera de expresarles nuestro agradecimiento por su fidelidad y confianza”, manifestó Juan Luis Fonseca, gerente general de BANRURAL.

La Copa Guate BANRURAL 2025 promete ser mucho más que un partido de fútbol, será una celebración del orgullo guatemalteco, de la pasión por el deporte y de la conexión inquebrantable entre los aficionados y su país.

Las entradas ya están a la venta a través de www.ticketmaster.com, con precios desde USD$25 dólares, ofreciendo múltiples localidades para que familias completas puedan vivir esta experiencia en Estados Unidos. Previo al inicio del duelo, el estadio abrirá sus puertas desde las 3:00 de la tarde para que los asistentes puedan disfrutar de zonas de activación familiar organizadas por marcas aliadas en la explanada exterior del estadio; ofertas gastronómicas y bebidas en el interior del recinto; y la presentación especial de Alux Nahual, banda guatemalteca que pondrá el ambiente festivo y nostálgico antes del pitazo inicial.

Para ese encuentro, se ha invitado a las leyendas del fútbol nacional, que se enfrentaron y defendieron los colores de estas dos grandes instituciones deportivas, Juan Carlos Plata y Mario Acevedo, por CSD Municipal; y Martín Machón y Juan Manuel Funes, por Comunicaciones F.C., para que sean los Embajadores representantes en esta Copa Guate BANRURAL.

“No cualquier patrocinador lleva este tipo de eventos a Estados Unidos. Es muy importante decir que BANRURAL ayuda a fortalecer el vinculo de aficionados con sus equipos, buscando mucha identidad para los clubes nacionales. Esperamos que en el futuro hayan más partidos con otros equipos nacionales”, expresó Juan Carlos Plata, ex jugador nacional.

BANRURAL refuerza con esta actividad su compromiso con la comunidad de guatemaltecos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, donde a través del deporte, promueve la unidad familiar, el arraigo cultural y el vínculo generacional con los equipos que tantos guatemaltecos siguen desde la distancia.

Toda la información oficial se estará publicando a través de las redes sociales oficiales del evento: Instagram @Copaguatebanrural y las redes sociales oficiales de BANRURAL.