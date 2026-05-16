Los mejores docentes innovadores y con liderazgo

A lo largo de dos décadas, el Premio Maestro 100 Puntos ha distinguido a 230 ganadores que, con entrega y compromiso, han transformado la vida de miles de niños y jóvenes.

Los participantes podrán inscribirse en las siguientes categorías:

Profesores de nivel Preprimaria, Primaria y Nivel Medio. (Sector oficial y privado; todas las modalidades)

Directores de nivel Preprimaria – Preprimaria, Primaria, Nivel Medio (sector oficial).

A los maestros se les tomará en cuenta el dominio de las áreas curriculares, las estrategias innovadoras y eficaces que implementan para lograr que los estudiantes aprendan, así como la colaboración que llevan a cabo con sus colegas y las familias.

En el caso de los directores, se valorarán acciones centradas en el aprendizaje estudiantil, el acompañamiento a su equipo docente, la calidad de las estrategias pedagógicas, la coordinación con la comunidad educativa y los proyectos que fomenten el desarrollo de competencias y destrezas en los alumnos.

“Necesitamos que las buenas prácticas sean conocidas y se implementen en la mayoría de centros educativos, así lograremos impactar la calidad de la educación, a través de metodologías transformadoras”, indicó Verónica Spross de Rivera, directora ejecutiva.

Durante el evento de lanzamiento, el Gerente Mercadeo de BANRURAL, Carlos Granados, expresó su satisfacción por ser parte de esta noble iniciativa que reconoce el esfuerzo de quienes trabajan por brindar una educación de calidad. La señora Sonia Hurtarte, directora ejecutiva de Fundación Paiz para la Educación y la Cultura, una de las entidades auspiciadoras, señaló la importancia de reconocer a los maestros y directores por su destacada labor y por el impacto positivo, que han dejado en las generaciones de estudiantes en todo el país.

Se reiteró que los docentes y directores tienen un papel protagónico en la construcción de una educación de calidad, mediante aulas acogedoras, estrategias dinámicas y entornos de aprendizaje efectivos. Los interesados pueden consultar las bases completas y enviar sus propuestas a través del maestro100puntos.org.gt.

Ana Cristina Estrada, coordinadora del Premio, detalló el proceso de participación. Las bases están disponibles en el sitio web maestro100puntos.org.gt, donde también se encuentra un Código QR para facilitar el acceso. Este código estará visible en afiches distribuidos en agencias de Banrural en todo el país. Destacó que la plataforma de inscripción es sencilla, segura y que las propuestas serán evaluadas por especialistas y expertos en educación mediante un minucioso proceso de análisis, verificación y sistematización.

Para motivar a sus colegas a participar, se contó con la participación de tres ganadores de la edición 2025; Marielena Morales directora, Francisco Quiñonez y Reyna Isabel Marroquín.

“La educación es el pilar fundamental de la sociedad y los maestros son los verdaderos héroes que moldean el futuro de Guatemala. Con este Premio se está motivando a educadores para que compartan sus acciones asertivas en las estrategias para el logro de aprendizajes”, manifestó Emmanuel Seidner Aguado, presidente de Empresarios por la Educación.

El Viceministro de Educación Extraescolar y Alternativa, Dr. Carlos Aldana participó en el acto, comentando la importancia de reconocer y difundir a los maestros que hacen la diferencia.

Por su parte, el Lic. Oscar Chamalé, Director de Comercialización, de Aseguradora Rural, reafirmó el compromiso de su institución, anunciando que los ganadores recibirán un seguro de salud, como parte de los premios.

Este año la Universidad Rafael Landívar fungirá como sede académica del Jurado calificador. Para esta edición se reconocerán a 12 ganadores. La organización agradeció a todos los auspiciadores por ser parte del reconocimiento, así como la colaboración de universidades, empresas, fundaciones, entidades internacionales, medios de comunicación y el Ministerio de Educación, cuyo acompañamiento ha sido clave para el éxito del premio.