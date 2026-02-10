Más de cinco mil personas serán beneficiadas

Gracias a la generosidad de miles de guatemaltecos y al aporte de Grupo DISTELSA, al finalizar el 2025, la iniciativa logró reunir Q125 mil, con lo cual ayudarán de manera directa a 2,797 niños y 2,401 madres. La colaboración entre ambas instituciones, iniciada en 2019, ha generado avances significativos en las comunidades donde Fundación Puente desarrolla su labor.

“La solidaridad de los guatemaltecos es lo que hace posible que iniciativas como esta generen un cambio real. En Grupo DISTELSA renovamos nuestro compromiso con Fundación Puente porque cada año vemos el impacto transformador de su trabajo. Cada quetzal recaudado se convierte en esperanza para las familias más vulnerables del país. Agradecemos a todos los que se unieron a esta causa y los invitamos a involucrarse en la lucha contra la desnutrición infantil”, comentó Andrés Ruiz, Director de Recursos Humanos de Grupo DISTELSA.

La recaudación se llevó a cabo del 3 de noviembre al 31 de diciembre a través de todos los canales de venta de MAX. Los fondos se destinarán a fortalecer los proyectos en Santa María Cahabón y San José Poaquil, ampliando el impacto en estas comunidades a través de los Centros Nútreme.

Cada centro está equipado para dar una atención integral a la primera infancia, desde la gestación hasta los 4 años, enfocándose en prevenir la desnutrición crónica a través de programas educativos comunitarios.

"Los Centros Nútreme continúan demostrando que la prevención y la educación son las herramientas más poderosas contra la desnutrición. Este año fortaleceremos nuestras intervenciones comunitarias y seguiremos trabajando con las familias para garantizar que cada niño tenga las condiciones necesarias para un desarrollo saludable. Gracias a Grupo Distelsa y a cada guatemalteco que aportó, estamos construyendo un futuro donde la desnutrición sea algo del pasado. Su generosidad salva vidas y transforma comunidades enteras", detalló Edna Lima de Morales, Fundadora y Miembro de la Junta Directiva de Puente.

Para quienes que deseen seguir los avances del programa y apoyar a esta causa, pueden encontrar a la fundación en sus redes sociales: Instagram (@puentegt) y Facebook (Puente Guatemala), así como visitar y conocer otras formas de apoyar desde su página www.puente.org.gt.