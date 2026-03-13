Paquetes exclusivos para vivir el torneo más esperado del fútbol

Con programas de 3, 6, 9 o 14 noches, los paquetes permiten a cada viajero seleccionar la duración que mejor se adapte a su itinerario. Incluyen entradas para la fase de grupos y el seguimiento de selecciones icónicas como Brasil, Argentina, España, Portugal, Alemania, entre otros. Además, agregan experiencias únicas para etapas avanzadas del torneo, desde dieciseisavos hasta la gran final, ideales para quienes desean vivir el cierre del campeonato de manera inolvidable.

Cada paquete asegura comodidad y tranquilidad; estadías en hoteles de tres y cuatro estrellas ubicadas estratégicamente, traslados los días de partido, seguro de viaje y el acompañamiento de anfitriones y coordinadores que brindan asistencia durante toda la experiencia.

“En Viajes MAX sabemos que la mayor fiesta del fútbol no es solo un torneo, es una experiencia que muchos aficionados sueñan vivir al menos una vez en la vida. Nuestro objetivo es que cada viajero disfrute cada momento, desde la planificación del viaje hasta el estadio, con la tranquilidad de contar con un equipo que se encarga de todos los detalles y acompaña en cada paso de esta aventura”, indicó Ana Zamora, Gerente General de Viajes MAX.

Estas propuestas están pensadas para que los viajeros no solo asistan a los partidos, sino que sientan la emoción de cada gol y formen parte del ambiente que reúne a miles de fanáticos alrededor del mundo. Cada programa combina estadías cómodas, traslados organizados y el acompañamiento de un equipo experto, garantizando una experiencia memorable y sin complicaciones.

Además, los paquetes ofrecen beneficios exclusivos y la posibilidad de personalización, agregar partidos adicionales o extender la estadía con noches extra, según disponibilidad. Para facilitar la planificación, Viajes MAX ofrece diversas opciones de pago, incluyendo tarjeta de crédito, financiamiento en cuotas y la posibilidad de usar Puntos MAX o puntos acumulados en tarjetas de crédito.

Los guatemaltecos que deseen vivir esta experiencia pueden obtener más información y reservar su paquete acercándose a cualquiera de las sucursales de Viajes MAX en Guatemala, contactando el Call Center y WhatsApp 2423-0033, o a través de sus redes sociales oficiales.