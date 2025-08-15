Para vivir grandes experiencias única sobre la nieve

Aspen Snowmass es un complejo de esquí en Colorado, EE. UU., que ofrece una gran variedad de pistas y actividades para todos los niveles. El único destino donde se pueden visitar varias estaciones de esquí en un mismo punto entre cuatro montañas, Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk y Snowmass.

La temporada de esquí en Aspen generalmente comienza del 27 de noviembre y se extiende hasta el 19 de abril. Se recomienda por lo menos una estadía de 7 noches para poder disfrutar de todas las actividades que el lugar ofrece.

Como introducción a este nuevo destino para vacacionar, Viajes Max cuenta con una serie de paquetes que van desde USD$200 de crédito para usar dentro del hotel hasta una quinta noche gratis, y al reservar cualquiera de los paquetes antes del 31 de agosto, pueden aprovechar un descuento del 30%.

En cada uno de los paquetes se incluye 1 lección de Ski para principiantes día completo, 3 días de Lift Ticket y 3 días de renta de equipo (botas, casco, esquí y bastones). Los hoteles que viene en los paquetes son, Laurelwood, Timberland Condominiums y Viceroy Snowmass; en cada uno de ellos va incluido el transporte del aeropuerto al hotel y viceversa.

“Estas ofertas no las van a encontrar en ningún lado, son especiales únicamente para Viajes MAX, y definitivamente si quieren aprovechar estos precios es momento de hacerlo para aprovechar la promoción de descuentos que están vigente hasta el 31 de agosto”, expresó Ana Silvia Zamora, gerente de viajes MAX.

En Viajes MAX existen múltiples formas de pago, con tarjetas de crédito y débito, transferencia, Neolink, canje de puntos, Giftcards, Efectivo y Puntos MAX, y, al realizar la compra con este último, también acumula Puntos MAX los cuales podrás canjear en tu próximo viaje o en cualquier artículo de MAX.

Si desean conocer más de cerca los paquetes pueden ingresar a www.viajesmax.com o acercarse a cualquiera de las nueve sucursales, ubicadas en MAX Majadas, MAX Miraflores, MAX zona 9, MAX Spazio, MAX Décima Plaza, MAX Naranjo Mall, MAX Oakland y MAX Escala CAES; y en el interior del país en MAX Floresta Xela. También pueden comunicarse a través del correo electrónico reservaciones@viajesmax.com o al 2423-0033.