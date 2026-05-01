"Con la llegada de Haval M6 y Haval H6 HEV, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer vehículos accesibles, seguros y con tecnología de vanguardia. Estos modelos han sido diseñados pensando en las familias que buscan comodidad y respaldo de marca, brindando la tranquilidad de contar con SUVs confiables y bien equipados. Estamos convencidos de que se convertirán en opciones preferidas dentro de su segmento, gracias a su nivel de equipamiento y la garantía líder que ofrecemos", manifestó Manolo García, Gerente de Ventas de GWM-IVESA Motors.

La Haval M6 cuenta con un motor 1.5 litros turbo, desarrolla 150 caballos de fuerza y 218 Nm de torque, cumpliendo con estándar de emisiones Euro V y ofreciendo un equilibrio entre eficiencia y desempeño para la conducción diaria y viajes en carretera. Su suspensión independiente con esquema McPherson delantero y doble horquilla trasera mejora la estabilidad y el confort, mientras que la tracción 2WD y la dirección asistida garantizan un manejo suave y seguro.

En seguridad, incorpora asistencia de frenado (BA), control de estabilidad, monitoreo de presión de llantas y freno de mano electrónico, además de bolsas de aire SRS, anclajes ISOFIX y desbloqueo automático de puertas en caso de impacto, brindando mayor protección a los ocupantes.

El equipamiento se complementa con Auto Hold, sensores de retroceso, cámara de reversa con líneas guía, control de crucero y modos de manejo Standard, ECO y Sport. En el interior, destaca por su aire acondicionado automático, volante multifuncional forrado en cuero, salidas de aire para la segunda fila y asientos delanteros con calefacción, ofreciendo confort en cada trayecto. La Haval M6 está disponible en elegantes colores: negro, blanco y plata.

Máximo confort

El Haval H6 HEV redefine el concepto de SUV híbrido moderno. Su avanzada configuración motriz combina un motor 1.5L Turbo con una transmisión DHT de última generación, ofreciendo una respuesta ágil, potente y eficiente que eleva la conducción a un nuevo nivel.

La seguridad trasciende lo convencional, desde cámaras que ofrecen una perspectiva completa del entorno, hasta asistentes que intervienen de forma precisa para asegurar la estabilidad, cada tecnología trabaja en armonía para el bienestar de los pasajeros. Con seis bolsas de aire y un chasis reforzado, este modelo redefine lo que significa viajar con total confianza y serenidad.

El interior incorpora una propuesta tecnológica con pantalla táctil de 14.6 pulgadas, panel digital de 10.25 pulgadas, cargador inalámbrico de 50W y asientos confortables para el conductor y sus acompañantes. Está disponible en colores negro, dorado y plata, y cuenta con una garantía de 6 años o 150 mil kilómetros.

Para más información, los interesados pueden visitar www.gwm.gt, solicitar cotizaciones o pruebas de manejo al PBX o WhatsApp 2229-7171, y seguir las redes sociales de GWM Guatemala.