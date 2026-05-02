Por su desempeño extraordinario reconocerán a 375 hombres y mujeres

“Iniciamos mayo, el Mes del Trabajo, una fecha que para nosotros en Bantrab siempre ha sido el corazón de nuestro calendario. Pero este no es un mayo cualquiera; este año, nuestra celebración tiene un matiz histórico: estamos conmemorando 60 años de vida institucional. Creemos en el valor de las personas y su trabajo; nuestro propósito es su bienestar y su futuro”, expresó Fernando García, director de la División Comercial de Bantrab.

El banco nació el 1 de octubre de 1965, gracias a los aportes de miles de trabajadores guatemaltecos descontados de sus salarios y, ahora, seis décadas después, con esta agenda, Bantrab reafirma el compromiso de seguir acompañando al trabajador guatemalteco en cada etapa de su vida.

Iniciativas para reconocer al trabajador

Cartas de reconocimiento. El 5 de mayo, equipos del banco saldrán a las calles para entregar cartas de reconocimiento al trabajador guatemalteco en puntos de alto tránsito de la capital (CENMA, La Sexta de la zona 1, Renap Roosevelt, zona 9 y Plaza Barrios) y en los departamentos de Quetzaltenango, Cobán, Mazatenango y Zacapa.

El 5 de mayo, equipos del banco saldrán a las calles para entregar cartas de reconocimiento al trabajador guatemalteco en puntos de alto tránsito de la capital (CENMA, La Sexta de la zona 1, Renap Roosevelt, zona 9 y Plaza Barrios) y en los departamentos de Quetzaltenango, Cobán, Mazatenango y Zacapa. 1,000 medallas de reconocimiento. Del 11 al 29 de mayo se entregarán en los 184 Centros de Negocios del banco a nivel nacional, como un símbolo tangible que el trabajador puede llevar a casa.

Del 11 al 29 de mayo se entregarán en los 184 Centros de Negocios del banco a nivel nacional, como un símbolo tangible que el trabajador puede llevar a casa. 440 actividades comerciales y de asesoría financiera. Del 4 al 29 de mayo, el banco realizará eventos en sus Centros de Negocios para acercar al trabajador soluciones financieras pensadas para su realidad.

Del 4 al 29 de mayo, el banco realizará eventos en sus Centros de Negocios para acercar al trabajador soluciones financieras pensadas para su realidad. Tres Ferias Regionales del Trabajador. Una por región (Nororiente, Suroccidente y Metropolitana), de dos días cada una, con stands de productos (ahorro, préstamos, tarjetas, remesas y seguros) y de programas sociales como BanConsejos, GuateAprende, Mujeres Líderes de Bienestar, Bienestar Mayor, Clúster Deportivo y Clúster de Salud.

Una por región (Nororiente, Suroccidente y Metropolitana), de dos días cada una, con stands de productos (ahorro, préstamos, tarjetas, remesas y seguros) y de programas sociales como BanConsejos, GuateAprende, Mujeres Líderes de Bienestar, Bienestar Mayor, Clúster Deportivo y Clúster de Salud. Ferias PIACE. Del 26 al 29 de mayo, se atenderá por invitación a 7,200 clientes del Programa Integral de Atención para Clientes Especiales en una experiencia familiar y recreativa.

Oportunidades laborales

Doris Cubur, Gerente de Atracción del Talento de Bantrab, presentó la segunda línea de la agenda, enfocada en abrir puertas al talento guatemalteco:

Eventos de reclutamiento en cinco Centros de Negocios: 7ª avenida zona 9, Portales, Centra Sur, zona 1 y Santa Catarina Pinula.

Feria de Empleo Bantrab con tres ediciones: 7 de mayo en el Parque de la Industria (capital), 12 de mayo en el Salón Nij (Quetzaltenango) y 26 de mayo en el Salón de Usos Múltiples (Cobán).

Gira Universitaria de Empleabilidad y Bienestar Laboral en diez universidades: UVG, Davinci, USAC, URL, Galileo, GAIA, American School of Mangment, ESI, UNIS, Grupo Buro.

Galardón al Trabajador 2026

La iniciativa más emblemática del Mes del Trabajo es el Galardón al Trabajador.

315 estatuillas plateadas se entregarán en once galas: cuatro en la región Nororiente, cuatro en Suroccidente, dos en la región Metropolitana y una gala internacional en Providence, Rhode Island, para reconocer a los guatemaltecos que aportan desde el extranjero.

60 estatuillas doradas “Edición 60 años”, una distinción única e irrepetible que solo se entregará en esta ocasión, se otorgarán en la Gran Gala, el 28 de mayo, para reconocer a quienes representan el alma de Bantrab a lo largo de seis décadas.

“Bantrab se mantiene firme. Hemos crecido de manera sostenida y somos hoy un banco más fuerte, pero lo más importante es que lo hemos hecho sin traicionar la esencia con la que nacimos”, finalizó García.

Las iniciativas se desarrollarán durante todo el mes en distintos puntos del país. La información detallada de cada actividad estará disponible en las redes sociales y en la landing page elmesdeltrabajo.bantrab.com.