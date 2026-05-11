Posicionan la salud femenina en el centro de la conversación nacional

La salud femenina requiere una verdadera sinergia entre las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, entendiendo que esta no es solo un derecho, sino una inversión estratégica para la nación. Estudios internacionales estiman que por cada USD$1 invertido en salud femenina, se pueden generar cerca de USD$3 en crecimiento económico, un retorno que impacta directamente en la productividad, el bienestar social y el desarrollo sostenible.

Tar esa razón, Por Ellas nace para crear conciencia de que, cuando se empieza a invertir seriamente en la salud de sus mujeres, mejora no solo la calidad de vida de millones de personas, sino también su productividad, su bienestar familiar y sus oportunidades de crecimiento.

“Durante años se habló del corazón de la mujer solo en sentido emocional, cuando también debimos hablar de su salud cardiovascular, de salud hormonal, salud mental, diagnósticos tardíos y de enfermedades que no siempre fueron atendidas a tiempo. Priorizar la salud femenina es también apostar por el bienestar y el progreso de una sociedad” indicó Óscar López Moreno, especialista en innovación, negocios y transformación en salud.

El lanzamiento dejó como una de sus principales conclusiones la necesidad de evolucionar hacia modelos de atención más integrales, donde la salud de la mujer sea abordada desde la prevención, la atención clínica y el bienestar emocional, con acceso oportuno a información confiable para tomar mejores decisiones.

Esta visión permitió visibilizar temas que durante años no han recibido la atención necesaria, como la endometriosis, la fertilidad, la preservación reproductiva, la salud mental femenina, la prevención ginecológica temprana y la urgencia de dejar atrás la normalización del dolor y el silencio.

Nueva etapa

Con más de 22 años de trayectoria, tecnología avanzada, estándares regionales de alto nivel y un equipo especializado con formación internacional, Grupo Gestar promueve una visión orientada a elevar el estándar de atención mediante un modelo más humano, innovador e integral.

Con Por Ellas, la organización invita a los guatemaltecos a sumarse a esta iniciativa y mirar la salud femenina con la importancia que merece, entendiendo que detrás de cada mujer que recibe atención oportuna, prevención e información confiable, también se fortalece una familia, una comunidad y el futuro del país.

Para conocer más sobre esta iniciativa y sumarse a esta conversación pueden visitar las redes sociales @gestargt