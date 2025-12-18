Premian proyectos que transforman la salud en Guatemala

Con la creación de este galardón, el Hospital Esperanza reafirma su compromiso con la innovación, la investigación y la educación en salud, promoviendo espacios de colaboración y aprendizaje que permitan construir un futuro más saludable para todos los guatemaltecos. Al mismo tiempo, responden al propósito del Hospital Esperanza de trascender su labor asistencial y convertirse en un agente de cambio que promueva la excelencia y la esperanza en todo el país.

“El Galardón Esperanza representa nuestro compromiso con el bienestar y la salud de los guatemaltecos. A través de este reconocimiento, fortalecemos iniciativas que generan un impacto real en las comunidades, colaborando con organizaciones que comparten nuestra visión de transformar el futuro de la salud en Guatemala”, afirmó el Ingeniero Guillermo Monroy Herrera, presidente del Hospital Esperanza.

El galardón se dividió en las categorías Salud, Educación e Investigación, en cada uno, los ganadores obtuvieron un premio económico, el primer lugar de Q150 mil, destinado exclusivamente al desarrollo o fortalecimiento de los proyectos ganadores.

El segundo se llevó Q75 mil, reconociendo su aporte y compromiso con el bienestar del país. Además, se otorgaron menciones honoríficas a iniciativas destacadas por su impacto y originalidad.

Los ganadores

Salud

Primer lugar: Tula Salud – Atención prenatal innovadora en Guatemala. Este proyecto garantiza el acceso a la salud materna y reproductiva en comunidades rurales de Huehuetenango, brinda atención prenatal a más de 7,200 mujeres embarazadas mediante un sistema de telemedicina impulsado por energía solar.

Segundo lugar: Range of Motion Project

Menciones honoríficas: Fundación Erick Quiroa y FUNSIGUE.

Educación

Primer Lugar: Asociación para Salud Integral – Curso de e-learning sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH). La iniciativa impulsa la capacitación virtual de personal médico en temas de prevención, diagnóstico y atención del VPH, con cobertura nacional y especial énfasis en regiones rurales.

Segundo lugar: Instituto Neurológico de Guatemala

Mención honorífica: Asociación Puente.

Investigación

Primer lugar Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres (OSAR Guatemala) – Prevención y atención del cáncer de cérvix. Este proyecto beneficiará a más de 19,000 niñas, niños y mujeres, priorizando la detección temprana y atención del cáncer de cérvix y mama.

Segundo lugar, Asociación para la Salud Mental

Mención honorífica: Wuqu’ Kawoq Maya Health Alliance.

El proceso de evaluación fue liderado por un jurado calificador multidisciplinario, integrado por profesionales de alto nivel en medicina, educación e investigación.

Las propuestas fueron analizadas con base en cinco criterios fundamentales: relevancia, viabilidad, impacto, innovación y sostenibilidad.

Cada proyecto fue evaluado de manera individual y rigurosa, garantizando la transparencia y objetividad del proceso de selección.

El Hospital Esperanza continuará impulsando esta iniciativa de forma anual, consolidando el Galardón Esperanza como un símbolo de compromiso, confianza y evolución en el sector salud.