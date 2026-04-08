Revoluciona el sabor con más de 50 especialidades de pizza

Con más de 20 años de historia en el país, Pizza Hut se ha consolidado como un referente de innovación y calidad en la mesa de los guatemaltecos. Como marca líder a nivel mundial, su propósito en el país va más allá de la cocina: busca impulsar el desarrollo local y evolucionar constantemente para ofrecer experiencias que conecten con las emociones de sus clientes en cada bocado.

En Pizza Hut Utatlán se marcó el inicio de una propuesta que ya está disponible por tiempo limitado en todos los restaurantes de Guatemala. Esta iniciativa responde a un insight clave del consumidor guatemalteco: hoy en día, salir a comer debe ser una experiencia que realmente valga la pena, donde el sabor y la buena compañía se encuentren en un mismo lugar.

“Vas a querer volver, nace de la promesa que le hacemos al consumidor guatemalteco, de que no es solo una visita para quedarse por un momento, sino que estamos buscando más razones para que quieran volver, y una de ellas es la oferta de nuestras 50 nuevas especialidades. Es la primera vez históricamente en Guatemala y como franquicia que presentamos 50 nuevos productos en simultaneo”, manifestó Marjorie Galindo, jefe de medios Pizza Hut Guatemala.

Entre las nuevas estrellas del menú, destacan combinaciones que celebran el gusto local y la innovación:

Pizza Shuco

Pizza Cheese Burger

Pizza Tecpaneca Suprema

Pizza Mar y Tierra

Pizza Meat Chipotle Bomb

Pizza Miami Chipotle Shrimp

Pizza Kak’ik

“Vas a querer volver” es una invitación a desconectarse de la rutina y disfrutar del momento. No se trata solo de elegir una pizza, sino de vivir la experiencia completa:

Variedad sin precedentes: Más de 50 especialidades para que cada visita sea diferente.

Refill gratis: Para que la plática siga sin prisas.

Nuevos complementos: Deliciosos aderezos y acompañamientos

Hospitalidad real: Un ambiente diseñado para compartir y crear memorias.

Con esta evolución, Pizza Hut Guatemala refuerza su compromiso de ser "La favorita de Guate", acercándose más que nunca a sus clientes. Porque al final del día, comer fuera también es celebrar los momentos que nos hacen sonreír.