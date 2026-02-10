Revoluciona el verano con más burbujas

Gracias a una nueva tecnología que potencia la sensación de las burbujas en la boca, Pepsi ofrece una bebida con mucho burbujeo y efervescencia, creando un cosquilleo único y una sensación más intensa que hace que cada sorbo se sienta más refrescante que nunca, Pepsi Extra Fizz Más Burbujas responde a uno de los atributos más valorados de la categoría: la refrescancia.

Como parte de esta innovadora propuesta y para celebrar el lanzamiento, Pepsi viene a refrescar a todo nivel y presenta la Gira ReFIZZcante 2026, el festival musical del verano más esperado de Guatemala. Este año la Gira se vivirá a otro nivel de refrescancia, combinando toda la tecnología de Pepsi Extra Fizz Más Burbujas con un line up de artistas internacionales y nacionales que harán vibrar a todo el país.

El festival se realizará el sábado 4 de abril de 2026 en el Km.97 de la Autopista Puerto San José, en Escuintla, donde se espera recibir a más de 20 mil guatemaltecos en un escenario sin precedentes lleno de música, verano, comida, experiencias de otro nivel y muchas burbujas.

La Gira ReFIZZcante reunirá lo mejor del género urbano, pop latino, indie, rock alternativo y fusiones urbanas con artistas internacionales de la talla de Wisin, Rawayana y Elena Rose, quienes compartirán escenario con el talento nacional más destacado del momento: Ale Mendoza, Zelaya, Kontra Marín, Mezz, Zaravia, Pardo Pardo, Camila Orantes, Wong, Balka y Bellakeo.com.

"En Pepsi estamos muy emocionados de anunciar la Gira ReFIZZcante Pepsi 2026. Este año tendremos un show sin precedentes para Guatemala, donde la innovación, el sabor y la música serán los pilares de esta experiencia", aseguró Angélica Escobar, Coordinadora de Marca Pepsi.

Los asistentes podrán disfrutar del icónico "Vibra & Sabor", un área gastronómica que une a más de 12 restaurantes para degustar espectaculares platillos acompañados de una refrescante Pepsi Extra Fizz Más Burbujas. Además, el festival contará con experiencias diseñadas por las marcas patrocinadoras como Banco Industrial, Pollo Campero y muchas más.

Por segundo año consecutivo, Pollo Campero acompaña la Gira ReFIZZcante Pepsi 2026 como patrocinador oficial y lanza un menú especial que incluye 10 camarones, 1 papa frita, 1 Pepsi y una entrada al área Campero de Pies dentro del evento por Q130+ Q50 de Fee, disponible a partir del 26 de febrero hasta el 4 de abril en todos sus restaurantes a nivel nacional y canales de venta, mientras duren existencias.

"Nos entusiasma volver a ser parte de este evento y ofrecer experiencias que se viven llenas de sabor, música y verano", comenta Roberto Serrano, Gerente de Marca Pollo Campero.

Las entradas a la Gira ReFIZZcante Pepsi 2026 estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes de Banco Industrial a partir del 10 de febrero de 2026. La venta general iniciará el lunes 16 de febrero de 2026 a través de www.mundopepsi.com. Las localidades disponibles son: Mesas Bl, Mesas Zero, Mesas Light, VIP de Pie y Campero de Pie.

Para mantenerse al día con las emocionantes actualizaciones de la Gira ReFIZZcante Pepsi 2026, pueden visitar las redes sociales de Pepsi: en Instagram @Pepsiguate, Facebook como Pepsi Guatemala, TikTok Pepsiguate, X @pepsiguate y en la página oficial www.mundopepsi.com.