Ricardo Castillo Sinibaldi es reconocido como líder con mayor reputación en Guatemala

MERCO es un referente internacional en la medición de reputación desde el año 2,000, consolidándose como uno de los monitores más respetados en Iberoamérica, el cual evalúa la reputación de los principales empresarios y directivos a través de una metodología multigrupo y auditada por KPMG.

En la 3ª edición del ranking Merco Líderes Guatemala 2025, Juan José Gutiérrez fue segundo lugar, seguido de José Raúl González; mientras que Juan Luis Bosch (4º), Álvaro Cofiño (5º), Luis Lara Grojec (6º), Guillermo Castillo (7º), Enrique Crespo (8º), José Miguel Torrebiarte (9º) y Luis Von Ahn (10º) completan los diez primeros puestos del ranking general.

Este año los cinco líderes con más reconocimiento según los distintos públicos de expertos, salieron tomando en cuenta las siete variables de Visión estratégica y comercial, la Capacidad de Gestión económica y su capacidad de atraer Talento, los Comportamientos éticos y de RSC, y su buena Comunicación e influencia empresarial y social.

En cuanto a los Directivos de Comunicación, los cinco líderes con mayor reconocimiento son Ricardo Castillo, Rodrigo Cofiño, Álvaro Cofiño, José Javier Casas y Patricia Cofiño.

Por otro lado, para los Periodistas en general, los cinco referentes de liderazgo empresarial son Luis Von Ahn, José Raúl González Merlo, Ricardo Castillo, Juan José Gutiérrez y Álvaro Cofiño.

Finalmente, teniendo en cuenta a los Periodistas expertos en liderazgo, el top 5 de líderes empresariales lo conforman Ricardo Castillo, Guillermo Castillo, Mario Nathusius, Juan José Gutiérrez y Luis Lara Grojec.

Para la elaboración de Merco líderes Guatemala 2025, se ha contado con la participación de 303 directivos, 45 analistas financieros, 45 periodistas de información económica, 45 catedráticos del área de empresa y 55 expertos en comunicación.

Junto a estas evaluaciones se ha realizado también un análisis de la reputación en el ámbito digital de las empresas (Merco Digital), con 46,825 menciones analizadas en colaboración con Nethodology, y un benchmarking de 30 indicadores objetivos. En resumen, una muestra total de 8 fuentes de información y una suma de 523 encuestas.

En la actualidad MERCO elabora Merco Empresas, Merco Líderes, Merco Responsabilidad ESG, Merco Talento, Merco Sociedad, Merco Talento Universitario, Merco Digital y el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS). Tiene presencia en España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica, Panamá, Portugal, Italia, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Honduras, El Salvador, y EE. UU. siendo el monitor líder en todo América Latina.