Se viene la segunda temporada para transformar negocios

Esta edición se desarrolla gracias a la articulación de diversos actores que comparten una visión de desarrollo y fortalecimiento del tejido productivo, como aliados Banco Industrial, Cemaco, Cementos Progreso, Grupo AG, Pinturas Paleta, Grupo Prensa Libre, Guatevisión y la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción.

El proyecto ampliará su alcance mediante la selección de 10 negocios, cuyos espacios de trabajo serán intervenidos para mejorar su funcionalidad, productividad e imagen, con el objetivo de apoyar su crecimiento y consolidación.

"Esta segunda temporada no marca un inicio, sino la consolidación de una plataforma que está generando impacto real en los emprendedores y en los oficios que construyen Guatemala", afirmó Gunther Wellman, Gerente de Mercadeo y Audiencias de Prensa Libre.

La iniciativa combina la transformación física de los espacios con acompañamiento estratégico, y destaca oficios como la electricidad, la carpintería, la plomería y la pintura, reconociendo el conocimiento y la experiencia de quienes, a través de su trabajo, aportan al dinamismo de la economía nacional.

La convocatoria estará abierta del 1 de mayo al 15 de junio e invita a emprendedores, pymes y profesionales del sector construcción de todo el país a postularse para formar parte del programa. Los negocios interesados pueden encontrar más información y completar su inscripción en la plataforma oficial manosalaobra.prensalibre.com

"En Banco Industrial y Fundación Bi creemos en impulsar iniciativas que generen impacto real en el desarrollo del país. Manos a la Obra es un proyecto que transforma oportunidades en acciones concretas, fortaleciendo a emprendedores y pymes, y dignificando los oficios técnicos que son fundamentales para el crecimiento económico de Guatemala", indicó María José Paiz, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Industrial y gerente general de Fundación Bi.

En Guatevisión la segunda temporada se estrenará el 3 de agosto, en horario prime. En cada episodio, la audiencia podrá conocer de cerca las historias de los emprendedores seleccionados, acompañar el proceso de transformación de sus espacios y descubrir el trabajo de los especialistas que hacen posible cada remodelación, en un recorrido lleno de esfuerzo, aprendizaje y resultados tangibles.

Con esta nueva temporada, Manos a la Obra reafirma el valor de la colaboración entre medios de comunicación, sector privado y expertos técnicos como una vía para generar oportunidades, fortalecer capacidades productivas y contribuir al desarrollo económico del país.