Vida Empresarial
Tecnología y rendimiento, beneficios exclusivos para los clientes
Con la visión compartida de ofrecer innovación, alto desempeño y cuidado integral del vehículo a lo largo de su vida útil; así como la convergencia entre ingeniería de precisión y soluciones de combustión de calidad, Mercedes-Benz, con el respaldo de Inchcape, como distribuidor automotriz independiente a nivel mundial; y Gasolineras UNO realizan una alianza estratégica en el marco de DreamDays, una de las temporadas comerciales más esperadas de la marca.
Los DreamDays son una campaña comercial especial que conecta con la aspiracionalidad histórica de la marca y con el sueño de poder adquirir un vehículo a los mejores precios del año. Son días creados para brindar promociones y experiencias memorables que acompañen a los clientes en su journey con la marca.
En el automovilismo de alto nivel, donde cada segundo cuenta, la relación entre fabricantes y socios técnicos es determinante. Inspirada en ese principio, esta alianza simboliza excelencia en investigación, desarrollo y desempeño, trasladando estos beneficios al uso diario de los conductores modernos.
“Esta alianza surge de una actividad promocional que queríamos destacar con Mercedes-Benz, en la cual dos marcas que están a la vanguardia de la tecnología, se ponen en comunicación y así llegan a promover nuestra gasolina, que cuenta con esa calidad que requieren los motores de Mercedes-Benz, y que, a la vez excedemos muchos de los valores esperados de los consumidores, con nuestros aditivos Dynamax Plus que están presentes en cada uno de nuestros combustibles, dando protección, rendimiento y ese nivel de respuesta que requieren este tipos de vehículos de gama alta”, comentó Carlos Escobar, gerente de retail de Gasolineras UNO.
Los clientes que adquieran modelos seleccionados de Mercedes-Benz como A35, GLC 200, GLC 43 y C63 durante DreamDays recibirán seis meses de combustible incluidos, además de su tanque lleno al momento de la entrega, como cortesía conjunta de Mercedes-Benz y UNO.
Con esta alianza, ambas compañías reafirman su compromiso de generar valor agregado, premiar la preferencia de sus clientes y seguir impulsando una movilidad más eficiente, placentera y orientada al futuro. DreamDays representa una oportunidad única para hacer realidad el sueño de conducir un Mercedes-Benz, ahora con beneficios que acompañan cada kilómetro del camino.