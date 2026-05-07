Tecnología y rendimiento, beneficios exclusivos para los clientes

Los DreamDays son una campaña comercial especial que conecta con la aspiracionalidad histórica de la marca y con el sueño de poder adquirir un vehículo a los mejores precios del año. Son días creados para brindar promociones y experiencias memorables que acompañen a los clientes en su journey con la marca.

En el automovilismo de alto nivel, donde cada segundo cuenta, la relación entre fabricantes y socios técnicos es determinante. Inspirada en ese principio, esta alianza simboliza excelencia en investigación, desarrollo y desempeño, trasladando estos beneficios al uso diario de los conductores modernos.

“Esta alianza surge de una actividad promocional que queríamos destacar con Mercedes-Benz, en la cual dos marcas que están a la vanguardia de la tecnología, se ponen en comunicación y así llegan a promover nuestra gasolina, que cuenta con esa calidad que requieren los motores de Mercedes-Benz, y que, a la vez excedemos muchos de los valores esperados de los consumidores, con nuestros aditivos Dynamax Plus que están presentes en cada uno de nuestros combustibles, dando protección, rendimiento y ese nivel de respuesta que requieren este tipos de vehículos de gama alta”, comentó Carlos Escobar, gerente de retail de Gasolineras UNO.

Los clientes que adquieran modelos seleccionados de Mercedes-Benz como A35, GLC 200, GLC 43 y C63 durante DreamDays recibirán seis meses de combustible incluidos, además de su tanque lleno al momento de la entrega, como cortesía conjunta de Mercedes-Benz y UNO.

Con esta alianza, ambas compañías reafirman su compromiso de generar valor agregado, premiar la preferencia de sus clientes y seguir impulsando una movilidad más eficiente, placentera y orientada al futuro. DreamDays representa una oportunidad única para hacer realidad el sueño de conducir un Mercedes-Benz, ahora con beneficios que acompañan cada kilómetro del camino.