Un compromiso con el desarrollo sostenible de Guatemala

Este documento refleja los avances y resultados alcanzados durante el período enero-diciembre de 2024, en torno a los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: social, ambiental y económico.

La memoria también presenta los avances del Plan de Sostenibilidad 2023–2026, el cual orienta las acciones de InterBanco hacia una operación más eficiente, inclusiva y con impacto positivo, contribuyendo generar valor a largo plazo para Guatemala.

“Este primer informe de sostenibilidad marca un hito relevante. No solo da cuenta de avances concretos que hemos logrado, sino que también refleja la voluntad institucional de avanzar con integridad, transparencia y propósito”, manifestó José Antonio Corrales Aguilar, presidente del Consejo de Administración de InterBanco.

Avances destacados con impacto positivo

Inclusión financiera con enfoque digital: En 2024, más del 82% de las transacciones se efectuaron a través de canales digitales. InterBanco impulsó la apertura de cuentas, préstamos y tarjetas de forma digital, ampliando el acceso a servicios financieros, especialmente en regiones fuera de la capital.

Compromiso con las personas: InterBanco fue certificado como Great Place to Work, alcanzando un 89% de satisfacción entre sus colaboradores, reflejo de su entorno laboral positivo e inclusivo.

Gestión responsable del crédito: A través del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS), la entidad evalúa los posibles impactos de las operaciones crediticias, promoviendo proyectos sostenibles y mitigando riesgos para el entorno.

Gestión ambiental y eficiencia energética: En 2024, InterBanco presentó los resultados de la primera medición de su huella de carbono, paso esencial para conocer y reducir su impacto ambiental. Como resultado, inició la instalación de paneles solares en distintas ubicaciones, fomentando el uso de energías limpias y renovables.

Compromiso con la educación: Mediante programas sociales enfocados en el desarrollo educativo, la institución benefició a 5,363 estudiantes y docentes en diversas comunidades del país, reafirmando su compromiso con el acceso equitativo de oportunidades de aprendizaje y crecimiento.

Con la presentación de esta memoria, InterBanco reafirma su compromiso con la sostenibilidad como eje transversal de su estrategia de negocio. La institución continuará impulsando iniciativas que promuevan el bienestar de las personas, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible del país.

Convencido de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible pueden avanzar de la mano, InterBanco seguirá construyendo, junto a sus colaboradores, clientes y comunidades, un futuro más próspero, inclusivo y responsable para Guatemala.