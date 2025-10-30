Un mes para la creatividad y la autenticidad

Este año, Crocs Guatemala celebró ese momento especial en su tienda de Oakland Place, bajo el concepto Fan Lab, un espacio donde los fans pudieron experimentar, crear y personalizar sus Crocs como verdaderos científicos del estilo. Crocs se convirtió en el lienzo donde todo cabe: color, personalidad y autenticidad.

Octubre es un mes dedicado a inspirar a las personas a usar sus Crocs como quieran y mostrar quiénes son realmente. Durante la actividad, varios influencers y fans de la marca participaron en un taller creativo en el que diseñaron llaveros con mini Crocs, decorándolos con Jibbitz, telas y diferentes materiales. Cada creación fue única, reflejando la esencia y personalidad de cada participante.

“Fan Lab es una experiencia que representa lo que Croctober significa: celebrar la individualidad y la creatividad de nuestra comunidad. Queremos que cada persona vea sus Crocs como una extensión de su estilo personal, un espacio para expresarse libremente”, comentó el equipo de Crocs.

Porque en Crocs, cada diseño cuenta una historia y cada par se convierte en una expresión única de quien lo lleva.

Los fans pueden seguir celebrando Croctober visitando las tiendas oficiales de Crocs en Guatemala, ubicadas en Oakland Place, Miraflores, Naranjo Mall, Pradera Concepción, Pradera Xela, así como en la tienda outlet en Portales, y en el canal e-commerce oficial: crocs.gt/.