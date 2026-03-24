Un nuevo proyecto de vivienda vertical con área comercial en la zona 11

Ubicado en 7ª Avenida 34-60, Colonia Las Charcas, zona 11, el nuevo proyecto de vivienda vertical contará con 130 apartamentos distribuidos en 19 niveles, con opciones de 1, 2 y 3 habitaciones. Entre sus principales atributos destacan balcones y terrazas amplias, habitación principal con walking closet y parqueos individuales en sótano.

Las amenidades fueron diseñadas según estudios de las necesidades del segmento. En el primer nivel habrá un coworking con salas privadas, espacios abiertos y área de trabajo frente a los juegos infantiles. En el nivel 20, el rooftop incluirá un gimnasio amplio y equipado, piscina climatizada, sala de masajes, entre otros.

“La zona 11 crece cada día más; su accesibilidad, la cercanía a centros comerciales y colegios, y la amplia oferta de servicios la convierten en una de las más atractivas para familias nuevas”, expresó Ricardo Figueroa, director general de Citen.

Como parte del diseño urbano, se eliminarán muros perimetrales para dar paso a una plaza abierta frente al área comercial, lo que genera espacios más seguros y facilita la circulación peatonal.

“La demanda ha superado la oferta actual en el sector y la rentabilidad anual para propiedades en alquiler en la zona 11 puede llegar hasta un 8%, lo que supera el promedio nacional”, agregó José Cuevas, director comercial de Citen.

Citen continúa su expansión y durante el evento dio a conocer sobre la alianza estratégica con uno de los principales desarrolladores de Medellín, Colombia; la Constructora Contex, que llegará al país para seguir con la planificación de los próximos proyectos conjuntos.

Noa se encuentra en etapa de lanzamiento y ofrece el mejor precio por metro cuadrado que tendrá el proyecto durante su comercialización. Para más información: redes sociales @noaapartamentos, sitio web www.noa.gt o WhatsApp 3038-3879.