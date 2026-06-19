Un presupuesto puede cambiar su vida financiera

“El presupuesto no es una restricción, es un método para asegurar la libertad financiera. Saber cuánto dinero entra y en qué se va es tener el control, lo cual permite iniciar el hábito del ahorro”, comenta Maldonado.

La mayoría de los guatemaltecos llega a fin de mes preguntándose a dónde se fue su dinero, lo cual muchas veces se debe a una mala planificación, por tal razón, organizar los ingresos y gastos no es una tarea exclusiva para los contadores. Toda persona puede (y debe) hacerlo.

El primer paso, según el experto, es calcular el ingreso mensual, después de impuestos y deducciones. Si los ingresos varían mes a mes, la recomendación es tomar el promedio de los últimos seis meses como referencia base.

Una vez se tengan claros los ingresos, el siguiente paso es registrar los gastos y separarlos en dos categorías:

Gastos fijos: aquellos que se repiten cada mes con el mismo monto. Ejemplo: renta, hipoteca, servicios básicos, seguros, entre otros.

aquellos que se repiten cada mes con el mismo monto. Ejemplo: renta, hipoteca, servicios básicos, seguros, entre otros. Gastos variables: los que cambian según los hábitos de cada mes, como salidas a restaurantes, entretenimiento, viajes, entre otros.

El experto explica que en los gastos variables suele esconderse el dinero perdido, refiriéndose a ellos como “gastos hormiga”. Estos pueden ser suscripciones que no se usan, cafés en la mañana, pedidos de comida, entre otros.

Es fundamental registrar cada gasto durante el mes completo, ya sea un documento básico de Excel, Google Sheets, o hasta una tabla hecha con papel y lápiz. Esto suele ser revelador para quienes lo hacen por primera vez.

El ahorro

El ahorro no debe ser lo que queda después de gastar incontrolablemente, sino lo primero que se aparta. “Si se espera a que sobre dinero para ahorrarlo, nunca se va a ahorrar. Esto debe tratarse como un gasto fijo más, que se debe a sí mismo”, recalca Maldonado.

Uno de los métodos más recomendables para ordenar los ingresos es la regla del 50/30/20:

50% a necesidades básicas, como la renta, la luz y comida

30% a gastos no esenciales pero deseados, como el gimnasio o las suscripciones

20% a ahorro y pago de deudas, con el fin de cumplir objetivos financieros

Aunque esta proporción puede variar según la realidad de cada persona, la clave es que el ahorro tenga un espacio garantizado, no de sobra.

Establecer metas claras

BAC recomienda que cada persona defina sus metas antes de diseñar su plan al hacerse estas preguntas:

¿Quiero pagar una deuda?

¿Necesito ahorrar para cumplir una meta?

¿Quiero tener un fondo de emergencia?

¿Necesito hacer una compra grande?

Las metas pueden ser a corto plazo (tres meses a un año), mediano (uno a cinco años) o largo (como el retiro). Un fondo de emergencia también es considerado por Maldonado como la prioridad más importante antes que cualquier otra meta. Este debe equivaler a los gastos básicos de tres a seis meses, con el propósito de proteger el presupuesto de cualquier imprevisto como una enfermedad, una reparación urgente o la pérdida del trabajo.

La consistencia es clave

Crear el presupuesto es sólo el comienzo. Según BAC, se debe revisar mínimo una vez al mes, especialmente cuando hay cambios en los ingresos, nuevos gastos fijos, o metas que ya fueron cumplidas y deben reemplazarse.

“Un presupuesto no está escrito en piedra. Es una herramienta flexible diseñada para apoyar a su dueño, no a castigarlo. Si un mes los gastos se dispararon, se ajusta y se sigue. Lo importante es ser consiste”, comentó el experto.

La educación financiera no se adquiere en un solo día, pero el presupuesto personal es, según el especialista, el comienzo más accesible y efectivo. Maldonado concluye con que un presupuesto no requiere inversión, ni experiencia previa. El mejor momento para empezar es hoy.

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