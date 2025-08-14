Una apuesta por el desarrollo de un modelo turístico inclusivo

El emblemático sitio arqueológico maya Iximché, antigua capital del reino kaqchikel, en el departamento de Chimaltenango, fue escenario para culminar esta la iniciativa lanzada en enero de 2025, que tuvo como objetivo identificar y premiar proyectos liderados por comunidades indígenas, que pusieron en marcha proyectos turísticos sostenibles para fortalecer sus economías locales y preservar su patrimonio cultural y natural, en los que la innovación y la digitalización estén presentes.

El acto contó con la presencia del presidente de la república de Guatemala, Excmo. Sr. D. Bernardo Arévalo; el director de innovación, educación e inversiones de ONU Turismo, Antonio López de Ávila; el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados; el director general del INGUAT, Harris Whitbeck; entre otros.

"Invertir en el turismo indígena es invertir en desarrollo sostenible, en cultura y en biodiversidad. Este reto nos permite visibilizar y reconocer modelos de negocio exitosos liderados por pueblos indígenas, crear referentes que inspiran a otras comunidades, potenciar la innovación con identidad y promueve la inversión en sectores con alto valor social y ambiental, generando beneficios que trascienden lo económico y fortalecen el tejido social", manifestó Díaz-Granados.

De las casi 400 candidaturas recibidas de toda la región, solo 5 proyectos finalistas procedentes de Perú, Guatemala, Argentina, Dominica y Panamá llegaron a la gran final. Todos ellos presentaron sus propuestas ante un jurado internacional compuesto por expertos de ONU Turismo, CAF, Bridge for Billions, Tornus y Procolombia.

"Este reto es un ejemplo de cómo el turismo puede ser una herramienta de inclusión y empoderamiento económico para las comunidades indígenas, respetando sus tradiciones y aportando innovación. Queremos que estos proyectos no solo sean reconocidos, sino que también tengan acceso a mentorías, visibilidad internacional y oportunidades de inversión”, señaló López de Ávila.

Los proyectos destacados fueron: Atiptalla (Perú), Kaishi Lodge (Dominica), Saberes de la Quebrada (Argentina), Embera Nepono (Panamá) y el Parque Ecológico Kyaq K´ix (Guatemala).

El proyecto ganador fue Atiptalla de Perú, recibiendo un premio de USD$10 mil por parte de CAF y se integrará en la Red de Innovación de ONU Turismo, en la que recibirá acompañamiento durante la ejecución de su proyecto, así como tutorías y apoyo por parte de ONU Turismo y otros socios de primer nivel de la Red, así como acceso a una red global de inversores.

“Con admiración y respeto a ONU Turismo y al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por esta iniciativa. No solo impulsan proyectos, sino que reconocen una transformación en marcha: el turismo como una herramienta de empoderamiento, no de depredación; como una vía de dignificación, no de folclorización. Los más de 400 proyectos que se postularon para este premio, son ejemplo de ello” afirmó Whitbeck.

Previo a la final, los finalistas recibieron mentorías, donde de expertos de CAF, ONU Turismo, Tornus, Bridge for Billions, Procolombia y de la World Indigenous Tourism Alliance (WINTA) guiaron a los participantes para perfeccionar sus modelos de negocio y potenciar su impacto.

Todos los finalistas entran a formar parte de la Red de Innovación de ONU Turismo. Además, tendrán acceso a becas para la UN Tourism Online Academy, la plataforma de enseñanza en línea impulsada por ONU Turismo.

Para más información sobre el Reto de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe, visite: