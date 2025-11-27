Una empresa que crece cuidando a las personas y al entorno

El Reporte resume un proceso amplio en el que la empresa identificó las expectativas de sus grupos de interés, evaluó los temas más relevantes para el negocio y definió cinco pilares que guiarán su estrategia 2025–2030:

Medio ambiente

Comunidad y unidad social

Desarrollo y liderazgo de las personas

Transparencia y ética empresarial

Innovación en la industria

Dentro de esta hoja de ruta, MULTI estableció metas claras para los próximos años: aumentar el uso de energía renovable, fortalecer la eficiencia en sus procesos industriales, promover el voluntariado y la capacitación, avanzar en estándares internacionales de integridad y mejorar su gestión de riesgos y desempeño ambiental.

“Este reporte refleja el compromiso para integrar sostenibilidad en todas las áreas del negocio, es para nosotros importante de aquí en adelante, que la sostenibilidad esté presente en todas las decisiones que esteremos tomando. En el futuro, queremos tener el 90% de la energía que consumamos procedente de fuentes renovables, vamos a trabajar mucho en eficiencia de la industria, en voluntariado y en capacitación sobre todo en temas de ética hacia nuestros empleados”, manifestó José Antonio Santizo, gerente general de MULTI.

Por su trayectoria

Como parte importante del evento, también se realizó un homenaje especial a Hugo Domingo Lima Reyes, uno de los fundadores de MULTI, cuya trayectoria ha marcado profundamente la industria del acero en el país.

Desde sus inicios como vendedor en 1986 hasta convertirse en un impulsor clave del crecimiento del grupo, lideró proyectos importantes como:

La primera fábrica de tubería en Zolic

La planta Candelaria, primera fábrica del grupo

El Parque Acero Guatemala, un complejo industrial de más de 30,000 m²

La expansión comercial con distribuidoras en el país y la planta de tubería en Costa Rica

Más allá de lo empresarial, promovió iniciativas ambientales, apoyo social y programas de bienestar, demostrando que una empresa puede crecer cuidando a las personas y al entorno.

“Al recibir este homenaje tras 50 años de trabajo, me siento muy agradecido, han sido años de esfuerzo, trabajo, retos y grandes satisfacciones, este negocio ha sido parte de mi vida y cada día le he puesto el corazón para crezca y salga adelante. Este homenaje lo recibo con humildad y como un recordatorio de que el trabajo constante y el compromiso siempre dan frutos”, manifestó Lima Reyes.

La presentación del Reporte de Sostenibilidad y el homenaje a Hugo Domingo Lima Reyes representan dos hitos importantes para MULTI: celebrar su legado y afianzar una visión de crecimiento responsable hacia 2030.

La empresa reafirma su compromiso de seguir construyendo un futuro más sostenible, humano e innovador, honrando el trabajo y la visión de quienes han hecho posible su historia.