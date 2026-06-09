Una historia de 100 años construyendo y evolucionando por el desarrollo del país

“Celebramos 100 años de acompañamiento, cercanía y de ser parte de miles de historias de los guatemaltecos. Conmemoramos también la evolución de la banca en el país, una historia de resiliencia, transformación y crecimiento. En Bam hemos evolucionado hacia una banca más humana, enfocada en escuchar a nuestros clientes y ofrecer soluciones que respondan a sus necesidades. Gracias a todos los guatemaltecos por su confianza; sin ella, nada de esto sería posible. Estamos seguros de que los seguiremos acompañando en el futuro”, expresó Federico Bolaños Coloma, gerente general y director ejecutivo de Bam.

La exposición es gratuita, estará abierta al público de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Bam invita al público a recorrer un espacio que narra su trayectoria a través de piezas históricas y artículos representativos del sector financiero, incluyendo obras de arte, objetos utilizados en distintas épocas, así como una colección única de los primeros billetes y monedas del país.

Esta muestra pone en perspectiva un siglo de servicio, destacando momentos clave que inspiran el presente y fortalecen el compromiso de la institución con el desarrollo sostenible y el bienestar de los guatemaltecos.

Un poco de historia

Los orígenes de Bam se remontan al 30 de junio de 1926, cuando fue creado el Banco Central de Guatemala, asumiendo las funciones de la antigua Caja Reguladora. Años después, en 1944, la entidad adoptó el nombre de Banco Agrícola Mercantil, dando continuidad a su servicio y cercanía con los guatemaltecos.

A mediados de la década de los 50, un grupo de agricultores, con el aval del Gobierno, impulsó la creación del Banco del Agro, una institución clave para el desarrollo de este sector económico, que con el tiempo ocuparía un lugar protagónico dentro del sistema bancario nacional.

En el año 2000, Banco Agrícola Mercantil y Banco del Agro se fusionaron para dar paso a Banco Agromercantil de Guatemala, S.A., marcando el inicio de una nueva etapa respaldada por una sólida trayectoria en el servicio financiero.

Actualmente, Bam forma parte de uno de los grupos financieros más importantes de Latinoamérica, Grupo Cibest, una entidad con más de 30 años de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y reconocida por sus altos estándares de seguridad y gobierno corporativo.

A lo largo de su historia, Bam ha sido testigo y protagonista del desarrollo de Guatemala, reflejando la riqueza cultural del país también en su acervo artístico, que reúne obras que representan la diversidad y evolución de la nación.