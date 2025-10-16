Una historia marcada por la excelencia y la constante evolución

Henkel ha consolidado su posición como referente en la industria. Desde su fundación en 1876, la compañía ha demostrado su compromiso con el desarrollo de soluciones de alta calidad que impactan positivamente la vida de millones de personas alrededor del mundo, en dos unidades de negocio: Marcas de consumo (cuidado del cabello y lavandería) y Tecnologías adhesivas (adhesivos, selladores y recubrimientos funcionales).

La solidez de su portafolio se refleja en marcas icónicas como Loctite, Pritt, Persil, MAS Color, Palette, Schwarzkopf, entre otras, reconocidas por su calidad y la confianza que han generado por décadas.

En Guatemala, la compañía inició sus operaciones en 1974, estableciendo desde entonces un sólido liderazgo. A lo largo de más de cinco décadas, ha contribuido significativamente al desarrollo del país, ofreciendo productos innovadores y generando oportunidades de crecimiento.

“Henkel Day es una oportunidad para celebrar lo que nos une, lo que nos impulsa y lo que nos inspira. Es el reflejo de una cultura que valora el crecimiento colectivo, la innovación y el aprendizaje constante”, expresó Jesús Valenzuela, presidente de Henkel Guatemala.

En ese sentido, este año se desarrollaron actividades diseñadas para:

Fortalecer el compromiso de los colaboradores y su conexión con la misión de la compañía.

Alinear a los equipos con los valores de Henkel y sus metas estratégicas.

Reforzar la confianza en la capacidad de innovación que impulsa su crecimiento.

Fomentar una cultura de aprendizaje continuo e intercambio de ideas.

Empoderar a los colaboradores para que se inspiren mutuamente y compartan conocimientos.

Henkel continúa mirando hacia el futuro, impulsada por su legado de innovación y su visión de ser pioneros para el bien de las generaciones futuras, consolidando su liderazgo en el mercado global y su compromiso con el desarrollo en Guatemala.