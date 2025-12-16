Vida Empresarial
Una nueva experiencia automotriz, inmersiva y personalizada
Con el respaldo de Grupo Cofiño, OMODA & JAECOO marcas globales que integran diseño, tecnología y sostenibilidad en cada uno de sus vehículos, abre las puertas de su nueva agencia en Oakland Place, bajo un concepto innovador diseñado para ofrecer una experiencia automotriz dentro de uno de los centros comerciales más exclusivos de la ciudad.
Ubicado en el segundo nivel de Oakland Place, Zona 10 capitalina, un punto estratégico dentro de una de las áreas más exclusivas y de mayor actividad comercial del país, la nueva agencia redefine la forma de descubrir, interactuar y vivir la movilidad contemporánea, integrando diseño sofisticado, tecnología avanzada y un servicio altamente personalizado. Cada detalle del showroom ha sido cuidadosamente pensado para clientes que buscan distinción, innovación y calidad superior en cada interacción con la marca.
El horario de atención es de domingo a jueves de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche; y viernes y sábado de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.
“Estamos convencidos de que las marcas son un éxito para el mercado de Guatemala por las tres energías de combustión con las que contamos que son gasolina, super híbrido y 100% eléctrico. Por separado, OMODA, es una marca pensada en para gente con espíritu joven con tecnología de punta, seguridad y calidad en sus materiales y JAECOO, es una línea de vehículos pensada en personas que se movilizan en la ciudad y que al mismo tiempo le gusta la aventura, ya sea montaña o ríos”, comentó Edson Cruz, jefe de ventas de la nueva agencia OMODA & JAECOO en Oakland.
Los servicios
- Área de espera con coffee bar, pensada para brindar comodidad y una visita más agradable.
- Eventos exclusivos durante el año: lanzamientos, test drives y actividades especiales para clientes y comunidad.
- Atención especializada, cercana y altamente personalizada por parte de un equipo profesional y capacitado.
- Venta de vehículos acompañada de asesoría experta y completamente personalizada.
- Evaluación profesional de vehículos usados y opción de recibirlos como parte de pago.
- Pruebas de manejo programadas para ofrecer una experiencia real y completa de conducción.
- Opciones de financiamiento flexibles para clientes individuales, corporativos y empresariales.
"Este nuevo espacio en Oakland Place representa nuestra visión de ofrecer experiencias automotrices que combinan tecnología avanzada, diseño moderno y un servicio excepcional desde el primer contacto con la marca", finalizó Antonio Sáenz Prado, Gerente de Marca de OMODA & JAECOO Guatemala.