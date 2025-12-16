Una nueva experiencia automotriz, inmersiva y personalizada

Ubicado en el segundo nivel de Oakland Place, Zona 10 capitalina, un punto estratégico dentro de una de las áreas más exclusivas y de mayor actividad comercial del país, la nueva agencia redefine la forma de descubrir, interactuar y vivir la movilidad contemporánea, integrando diseño sofisticado, tecnología avanzada y un servicio altamente personalizado. Cada detalle del showroom ha sido cuidadosamente pensado para clientes que buscan distinción, innovación y calidad superior en cada interacción con la marca.

El horario de atención es de domingo a jueves de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche; y viernes y sábado de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

“Estamos convencidos de que las marcas son un éxito para el mercado de Guatemala por las tres energías de combustión con las que contamos que son gasolina, super híbrido y 100% eléctrico. Por separado, OMODA, es una marca pensada en para gente con espíritu joven con tecnología de punta, seguridad y calidad en sus materiales y JAECOO, es una línea de vehículos pensada en personas que se movilizan en la ciudad y que al mismo tiempo le gusta la aventura, ya sea montaña o ríos”, comentó Edson Cruz, jefe de ventas de la nueva agencia OMODA & JAECOO en Oakland.

Los servicios

Área de espera con coffee bar, pensada para brindar comodidad y una visita más agradable.

Eventos exclusivos durante el año: lanzamientos, test drives y actividades especiales para clientes y comunidad.

Atención especializada, cercana y altamente personalizada por parte de un equipo profesional y capacitado.

Venta de vehículos acompañada de asesoría experta y completamente personalizada.

Evaluación profesional de vehículos usados y opción de recibirlos como parte de pago.

Pruebas de manejo programadas para ofrecer una experiencia real y completa de conducción.

Opciones de financiamiento flexibles para clientes individuales, corporativos y empresariales.

"Este nuevo espacio en Oakland Place representa nuestra visión de ofrecer experiencias automotrices que combinan tecnología avanzada, diseño moderno y un servicio excepcional desde el primer contacto con la marca", finalizó Antonio Sáenz Prado, Gerente de Marca de OMODA & JAECOO Guatemala.