Una nueva forma de enviar remesas en cuestión de segundos

Con este acuerdo, Bantrab refuerza el Pilar Digital, de su Estrategia de Bienestar, orientado a brindar productos y herramientas innovadoras que acerquen a los guatemaltecos a un bienestar integral. Asimismo, fortalece su programa Guatemaltecos Hechos de Valor, que apoya a migrantes retornados y familias receptoras de remesas con soluciones digitales, asesoría financiera, educación gratuita en línea y reinserción laboral.

Desde la App Bantrab o los canales digitales del Grupo Financiero, el beneficiario en Guatemala genera un enlace automático y lo comparte por WhatsApp con su familiar en Estados Unidos. El remitente ingresa el monto a enviar y confirma la operación con Félix Pago. En segundos, los fondos estarán disponibles en la cuenta Bantrab del receptor, en quetzales. El servicio no tiene costo para quien recibe la remesa y únicamente aplica una comisión fija de USD$ 2.99 para quien envía.

Con esta solución, los beneficiarios en Guatemala pueden disponer de los fondos de inmediato en quetzales y, además, acceder a productos que les ayudan a ahorrar, protegerse y planificar su futuro. De esta forma, cada remesa refuerza el bienestar y las oportunidades de desarrollo de los hogares guatemaltecos.

“Esta alianza con Bantrab muestra cómo la innovación tecnológica puede transformar la experiencia de enviar dinero de Estados Unidos a Guatemala. Con esta integración, damos un paso más hacia nuestro objetivo de hacer que enviar dinero sea tan fácil como mandar un mensaje: ahora las familias guatemaltecas pueden recibir sus remesas directamente desde WhatsApp, en segundos, de forma segura y con respaldo bancario”, señaló Manuel Godoy, cofundador y CEO de Félix Pago.

La integración se desarrolla bajo un esquema de licenciamiento del software de Félix para su uso en los productos del banco, con responsabilidades claras en soporte al beneficiario final, mecanismos de reporte transaccional y estricta observancia de la normativa guatemalteca en materia de confidencialidad, gestión de riesgo tecnológico y supervisión regulatoria.

“En Bantrab creemos que cada remesa es más que dinero: es un puente de bienestar que fortalece a las familias guatemaltecas y abre oportunidades para cumplir sus sueños. Con esta integración damos a nuestros connacionales la certeza de que sus envíos llegarán de manera inmediata y segura. Además, queremos que tengan la tranquilidad de que cada aporte se transforma en bienestar, ahorro y desarrollo aquí en Guatemala”, finalizó Ismael Pinzón, Gerente de Remesas Familiares de Bantrab.