Una opción destacada para quienes aman viajar

Viajar es un impulsor clave para el segmento Affluent en el país, especialmente entre profesionales y líderes empresariales que combinan viajes de negocios y placer. En este contexto, Visa Infinite se diferencia por su aceptación internacional en más de 200 países, una ventaja relevante para quienes viajan con frecuencia desde Guatemala hacia destinos como Estados Unidos, México, Panamá y Europa.

Esta nueva etapa destaca cómo sus beneficios elevan la experiencia de viaje de los tarjetahabientes guatemaltecos, combinando comodidad, seguridad y aceptación global.

Mountaineer backcountry ski walking ski alpinist in the mountains. Ski touring in alpine landscape with snowy trees. Adventure winter sport. Low Tatras, slovakia

Dirigida a consumidores Infinite de Ciudad de Guatemala y Antigua, que priorizan experiencias sobre bienes, Visa Infinite busca consolidarse como la tarjeta top-of-wallet para viajes y consumo diario.

La campaña acompaña a los tarjetahabientes en cada etapa del viaje: antes de salir, con la tranquilidad de usar una tarjeta con amplia aceptación internacional; en el aeropuerto, con acceso a más de 1,200 salas VIP; y durante el viaje, con beneficios como protección de equipaje y asistencia médica internacional, pensados para viajar con mayor confianza.

Con el mensaje “El mundo es Infinite. Descubre el tuyo”, Visa reafirma su compromiso de habilitar experiencias de viaje sin fricciones para los guatemaltecos que ven en cada viaje una oportunidad de avanzar y descubrir más.