Una oportunidad para estrenar vehículo con soluciones financieras a la medida

Los asistentes con ingreso gratuito (aplica tarifa regular del centro comercial), podrán conocer más de 70 modelos entre sedanes, pick-ups, SUV, camionetas agrícolas y vehículos comerciales; de las casas automotrices Grupo Cofiño, Excel Automotriz, Grupo Los Tres Guatemala, Grupo Sika, Continental Motores, Grupo Q Guatemala, Isuzu Canella, Divisa (Honda), IVESA (Mazda) e Isuzu (Autocom).

“Tendremos más de 40 marcas de vehículos para que pueda escoger el cliente el auto que más se adapte a su gusto, deseo y sueño”, indicó Kevin Reyes, asistente de subgerencia de Créditos de Vehículos de Banco Industrial.

Durante los tres días del festival, de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, Banco Industrial contará con un equipo especializado de ejecutivos para brindar asesoría personalizada, precalificación inmediata, promociones especiales en tasas de interés y beneficios adicionales en seguros de vehículo.

En Guatemala se registran más de 6 millones de vehículos en circulación, reflejo del creciente acceso a transporte propio y de la relevancia de la industria automotriz en la economía nacional.

En este contexto, Banco Industrial reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico del país mediante soluciones financieras responsables, ágiles y orientadas al bienestar de los clientes.

El Festival Crediauto 2026 reafirma el compromiso de Banco Industrial con el desarrollo del país, ofreciendo oportunidades de movilidad que impulsan el progreso de las familias, empresas y comunidades guatemaltecas.