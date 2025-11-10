Una propuesta para favorecer el bienestar durante el sueño

La línea Perfect Sleeper Pro de Serta incorpora tecnología Senses Ice, un tejido de punto con hilos fríos que mantiene la sensación de frescura durante toda la noche, ideal para el clima de la región. Estas también cuentan con el sistema Edge Foam, que mejora la ergonomía y ofrece un soporte firme en los bordes, y la exclusiva tecnología de resortes I Motion, que garantiza cero transmisiones de movimiento para un sueño reparador y sin interrupciones.

Un buen descanso ofrece innumerables beneficios, entre ellos reducir el estrés, fortalecer la memoria, aumentar la felicidad y satisfacción cotidiana y mejorar la apariencia de la piel, entre otros.

“En MAX estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas a través de la tecnología. En esta ocasión esa promesa se cumple al Incorporar la línea Perfect Sleeper Pro de Serta a nuestro catálogo. Dormir bien no es un lujo, es un derecho fundamental de todos los seres humanos. Pasamos más de una cuarta parte de nuestra vida durmiendo, queremos que nuestros clientes lo hagan con un producto de calidad, innovador y orientado al bienestar”, afirmó Herbert García, Gerente de categoría de camas de Tiendas MAX.

Las nuevas camas Serta Perfect Sleeper Pro ya están disponibles en tamaños matrimonial, queen y king. Como parte del lanzamiento, la cadena de retail ofrecerá promociones especiales por tiempo limitado.

“Nuestra misión es simple: ofrecer las mejores camas americanas para descansar bien. En Serta creemos que dormir bien es invertir en bienestar. La nueva Perfect Sleeper Pro, está diseñada en Estados Unidos pensada para quienes valoran el sueño como parte esencial de su salud y bienestar. Colaborar con MAX acerca una experiencia americana de descanso superior a más hogares guatemaltecos, con la confianza, respaldo y servicio que caracteriza a ambas marcas”, señaló Caleb Rodas, Gerente Regional de Trade Marketing de Serta.

Cualquiera de los modelos cuenta con 12 años de garantía, reafirmando el compromiso de Serta con la calidad y durabilidad americana. Esta nueva gama puede adquirirse en tiendas MAX de todo el país, así como en su plataforma digital www.max.com.gt, el programa de televisión Vida MAX TV y a través de WhatsApp 2423-0100.