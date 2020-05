Webinar: “Invertir en franquicias sin hacer las preguntas adecuadas es peligroso”

El coronavirus afectará las franquicias, pero también se visualizan nuevas oportunidades. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Julio Raúl Suárez, gerente de la Micro, Pequeña y Mediana empresa de Banrural comentó previo a la participación del invitado José Fernández de Francorp, que los errores más comunes al buscar una franquicia son no tener claridad del negocio que se busca, y no conocer el monto de inversión para empezar a gestionar los requisitos de créditos.

Por lo anterior, el ejecutivo recomendó que el tema del emprendimiento ahora se ve como una carrera profesional y esto brinda una claridad empresarial. “Es bueno capacitarse para poder administrar de mejor manera los recursos para obtener buenos resultados”, afirmó Suárez.

Para quienes estén interesados en créditos en Banrural, se pueden acercar a las agencias bancarias para conformar los expedientes de créditos o bien enviar un correo a solicitudesmipymes@banrural.com.gt

Empezar desde cero con una franquicia

José Fernández es socio director de Francorp para Latinoamérica, quien compartió reflexiones y planes para invertir en negocios autónomos.

Al principio del webinar, el especialista reflexionó que se aprende más de los fracasos que de los éxitos, y hay un común denominador del fracaso de los emprendedores, primero, porque no determinó su perfil de inversionista, y segundo porque no encontró un equilibrio entre la lógica y las emociones.

Por la vía del franquiciado, los errores más comunes son porque se vuelven fanáticos de la marca que van adquirir y compran la franquicia, pero no hizo previamente análisis de riesgo, y muchas personas han perdido su inversión por no conocer el perfil y no saber determinar la tolerancia al riesgo.

“Sin investigar y hacer las preguntas adecuadas terminan perdiendo el patrimonio de su vida. Es una decisión de grandes magnitudes, por lo tanto, es mejor que se haga adecuadamente”, expresó Fernández.

Otros errores al adquirir una franquicia son pensar que es una inversión pasiva, es decir, que le dará absolutamente todo, o que es una herramienta para retirarse.

¿En qué sector invertir? Lo primero que se debe preguntar es qué tipo de inversionista es y el nivel de tolerancia al riesgo que posee.

Los niveles de tolerancia van desde uno muy bajo, que significa inclinarse por franquicias establecidas, pero que tendrán un costo más alto, sin embargo, brindarán seguridad, o bien hay quienes tienen más tolerancia al riesgo y se animan a una marca nueva y apuestan por una mayor rentabilidad.

Lo mejor es consultar en sitios confiables en internet, revistas especializadas, boletines de negocio, asesorarse con profesionales y lo más importante es que debe pensar en elegir aquello que le apasione y por lo que trabajará por lo menos en los próximos 20 años de su vida.

¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir? Hay diferentes niveles, pero la mayoría de franquicias se encuentran entre los US$60 y US$150 mil, y otras que están entre los US$20 y US$40 mil, que son de baja inversión.

“La franquicia se ha democratizado, y eso es bueno porque brinda oportunidades a más personas”, afirmó Fernández.

¿Cómo es la interacción entre franquicias de Guatemala y México? Hay unas 15 franquicias mexicanas operando en el país, y deberían haber más, según Fernández, la mayoría se encuentran en el sector de gastronomía y venta al detalle, pero hay un nicho de oportunidad en servicios personales, y se está incentivando el intercambio de marcas entre ambos países.

“Las franquicias no tienen fronteras, porque se basan en el respeto a la propiedad intelectual y en generar más modelos de negocios”.

Historias de terror en el tema de franquicias

Evitar la arrogancia: Pensar que porque tiene dinero, la persona manda y no importa la franquicia que compre le irá bien, y al contrario, eso es garantía del fracaso. Una franquicia no se vende solo por dinero, sino posee las características adecuadas para manejarla.

Trabajar menos: Este pensamiento es erróneo, porque se trabajará más durante los próximos 20 años.

El éxito no es inmediato: Si es muy bueno haciendo algo, le irá bien vendiendo franquicias, pero debe analizar a la competencia y preparar el programa de franquicias, la recompensa es buena, pero lleva tiempo.

Instalar franquicias poscoronavirus

Se trabaja y analizan las tendencias, los cambios de las industrias afectarán a las franquicias y se deberán adaptar, se verán más franquicias de baja inversión, otras de autoempleo, y más microfranquicias, también compañías que innovarán rápidamente sus formatos de negocios.

Por ejemplo, adaptarse a otros formatos, a pie de calle, o si es restaurante a operar con cocina fantasma.

“El coronavirus afectará la industria actual y lo otro es cómo se adaptará a las nuevas necesidades de los franquiciados y no conlleve un riesgo para el sistema, sino que se vea como una gran oportunidad”, refirió Fernández.

Hay dos visiones, los conservadores piensan en que preservar el modelo estará el éxito, que estamos en una fase de contingencia y será temporal, la otra corriente son aquellas que están haciendo cambios conceptuales y operativos desde ahora.

Si el canal de comercialización será afectado, se debe innovar, otros se adaptarán con ajustes menores y depende de cada categoría, y esto se verán entre 6 meses y el próximo año y medio.

El precio promedio de inversión de franquicias en Guatemala es de US$25 mil, y la mayor cantidad de oferta son de más de US$1 millón.

¿Buscar socio o no para montar una franquicia?

El tema de asociarse es común, pero depende, como en cualquier negocio de que la parte que colaborará no sea solo dinero, sino qué valor aportará, tiempo, dedicación, esfuerzo, contactos.

El porcentaje de éxito de una franquicia en Latinoamérica es de hasta un 90%, en Guatemala, no es lo mismo comprar un franquicia que tiene 30 años de operación, que el riesgo de invertir en una franquicia nueva, y el porcentaje de éxito tiene que ver con el nivel de antigüedad y las tasas de supervivencia son altas en Guatemal arriba de un 60 y 70%.

Descargue en el siguiente link el libro: Franquiciando tu negocio, que comparte los pasos para determinar si el negocio es franquiciable.