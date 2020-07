Webinar: Si quiere vender en TikTok y otras redes sociales, tiene que enfocarse en crear valor

Rodrigo Blanco, experto en comercio electrónico, explica los primeros pasos para pensar en vender en redes sociales. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Blanco considera que no de los éxitos que ha tenido en las redes sociales es generar valor en un lugar donde el valor no estaba siendo generado, y ese es una de las principales recomendaciones que ofrece.

En los centros de estudio “enseñan como conseguir buenos empleos y desarrollarnos en forma profesional y socialmente pero no nos enseñan cómo crear cosas de valor”, agregó, al indicar que estas experiencias se logran en la práctica.

¿Cómo generar valor y vender así su idea o producto?

Emprender es algo que no se puede enseñar totalmente, sino que se aprende al actuar en un ambiente de alta incertidumbre y riesgo, expuso. Añadió que uno de esos aprendizajes es la creación de valor. A su criterio no se puede crear compañías si no se crea valor y aunque suene un tema abstracto es fundamental para sacar adelante un negocio.

El valor se logra agregando o poniendo como una visión el propósito de vida dijo Blanco.

“Crear algo de valor debe ser una extensión de su visión de vida. Las empresas no quiebran por el coronavirus, sino que quiebran por no tener el valor suficiente”, expuso.

Entre los tips que Blanco expuso durante el Webinar de Hablemos de dinero se pueden mencionar:

Conocer la estrategia de price action o acción de precios, que indica que los mejores productos son los que se dan gratis o los que se dan caro.

Tener una posición monopolística, es decir especializarse en algo para se él único o uno de los únicos en que ofrece ese bien o servicio. Eso ayudar a dar valor agregado.

Las personas deben tener clara la razón por la que quieren estar en redes sociales. Si solo quieren volverse viral y si no hay nada de valor detrás no hay nada que lo sustente.

Respecto al comportamiento en la red TikTok las categorías que más están creciendo son las de entretenimiento, la de música y la de educación.

Blanco considera que la tercera, la de educación, es la que se puede generar valor para ofrecer.

Menciona que en esa red, como en otras, hay un espacio abierto para que pueda dar a conocer sus habilidades y aportar cosas de valor a otras personas, por ejemplo pueden dependiendo del expertise o profesión de cada persona se puede hablar de temas médicos, de marketing, de temas de abogado y otras profesiones.

Lo que tiene que hacer volverse muy bueno en lo que te gusta y poder enseñar técnicas de ese tema.

Indica que no puede asegurar que se pueda adaptar todo a esa red social pero se puede buscar el ángulo. Se debe crear comunidad para aportar ya que el rol de un líder es aportar valor.

Recomienda no tomar decisiones por el esta sucediendo en el presente, sino visualizar como podría ser el futuro.

“Una compañía emprendimiento es como una planta que va a crecer poquito a poquito, y no podemos cosechar el fruto antes de tiempo. Se empieza un negocio, o video, y cuando ya esté maduro, muchos meses o años después tocará cosechar”, menciona Blanco.

Ver hacia el futuro es pensar que una contabilidad se podrá hacer gratis en Internet, entonces la carrera de contabilidad se va a desmaterializar, igual como sucedió con el operador de trenes, dijo al sugerir que de esa forma se debe visualizar cada caso.

En el caso de TikTok esa visualización también se puede hacer ya que la versión en China va varios meses adelantada a la versión que se tiene en América, comentó.

No se tiene una bola de cristal, pero si se debe visualizar hacia donde podrían ir los negocios, agregó, al explicar que en China ya se está usando TikTok como una plataforma de comercio electrónico y en base a ello se pueden tomar decisiones para vender en Guatemala.

Uno de los puntos que serán claves es el acceso al Internet por lo que en el mundo se está trabajando en colocar satélites para dar acceso a más personas.

Añade, sin embargo que Facebook no se ha muerto y que tiene una de las mejores plataformas de publicidad pagada y de ventas, que hace pruebas en tiempo real con fotografías y frases con las que se puede ofrecer un producto, además se puede rastrear en forma anónima cómo las personas ven las personas ven los anuncios.

Blanco tiene pocos meses de estar en la TikTok y ha publicado videos que tienen miles de seguidores, miles de horas vistas.