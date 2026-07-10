Agenda de Filgua 2026: libros, talleres, conversatorios y concierto de El salto del tigre este sábado 11 de julio

Las actividades de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) continúan este sábado 11 de julio del 2026, el primer fin de semana de la feria, con una agenda para toda la familia.

Presentaciones de libros, conversatorios, un concierto y la fiesta del futbol forman parte de la programación.

La jornada comenzará a las 9 horas con la presentación del libro "Halmoni: La revolución de las abuelas coreanas" y concluirá a las 20 horas con el concierto del grupo El salto del tigre.

A continuación, las actividades programadas para el sábado 11 de julio del 2026 en Fórum Majadas.

Sábado 11 de julio en Filgua

Presentación del libro "Halmoni: La revolución de las abuelas coreanas"

Hora: 9 horas

9 horas Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Ana Patricia Sisay, con comentarios de Jang Sieun y video con presentación de la autora

Presentación del libro "Antologías poéticas de Enrique Juárez Toledo, Otto Raúl González y Luis Alfredo Arango"

Hora: 9 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Enrique Noriega y Hanna Orellana

Proyecto Cuéntame tu cuento

Hora: 9 a 12 horas

Sala: Marilena López

Presentación del libro "Dioses del Mundo Maya"

Hora: 10 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Álvaro Paredes (autor), Andrés Herrera (ilustrador) y Diana López (editora)

Presentación del libro "Historias de trigo y maíz"

Hora: 10 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: María Eugenia Bianchi, Ernesto Boesche Rizo, Alma Euler Izaguirre y Sabine Eismann

Presentación del libro "Ecos Migrantes"

Hora: 10 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponente: Soudi Jiménez

Guatemala cumplió 40 años de democracia (1985-2025)

Hora: 11 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Dinorah Azpuru, Álvaro Pop y Gabriela Carrera

Encuentro con clubes de lectura y generadores de contenido

Hora: 11 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Javier Peña López y Gaby Barillas

Premiación del Concurso de Alemania Ilustrada

Hora: 12 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

¿Vivir o sobrevivir? La vida civil 30 años después de los Acuerdos de Paz en Guatemala

Hora: 12 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Beltrán Jiménez Castillo, José María Coculista y Patricia Zapata. Organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo.

Presentación de "Octubre maya: estudios etnográficos sobre el Paro Nacional Indefinido 2023 en Guatemala"

Hora: 12 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Santiago Bastos y Sergio Palencia

Taller "Tejiendo resistencia"

Hora: 12 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Ana María Navichoc Ujpan y Ana Catarina Cholotío Hernández, de Casa Flor Ixcaco

Floreceremos: Memoria virtual de las víctimas de genocidio de Guatemala

Hora: 12 horas

Lugar: Stand de Alemania

Ponentes: Nery Rodenas, Susanne Breuer, José Silvio Tay, Herbert Reyes, Raúl Nájera y Luisa Fernanda Nicolau

Presentación del libro "Rey 3: El corazón del rey"

Hora: 14 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponente: Karine Bernal Lobo

Presentación del libro "Historias de éxito empresarial, Emprender es Trascender"

Hora: 14 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Cindy Caravantes, Dalila Orozco, Melina Romero, María Ester España, Sori Vásquez, Miriam de Orozco, Nancy Aguilar, Elmer Miculax, Lesbia Álvarez y Emir Guerra

Presentación del libro "La casa del olvido"

Hora: 14 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Jessica Pérez y Ange Ricart

Presentación del libro "María Isabel"

Hora: 14 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: María Odette Canivell Arzú y Alí Calderón

Presentación del libro "Retorno / Posibilidades de la intertextualidad"

Hora: 15 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Javier Payeras, Irene Piedrasanta y Telma Castillo

Presentación del libro "Justicia Poética: Museo de la Memoria en el Parque Intercultural de Quetzaltenango"

Hora: 15 a 17 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Guisela López, Brenda Solís-Fong, María Isabel Grijalva, Ruth del Valle, Lilian Hayde Vega, María Antonieta García, Mirna Ramírez Pérez, Amalia Jiménez y Neulina Morales

La fiesta del futbol

Hora: 15 a 17 horas

Lugar: Stand de Alemania

Presentación del libro "Entre la vida y la muerte"

Hora: 16 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Alejandro José Gutiérrez Dávila, Evelyn Johana Mayén Solares, Ángel Salvador Flores Hernández y Nelson Rabí Luc Gómez

Teatro: Arte, memoria y sanación transgeneracional desde Chalatenango

Hora: 16 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: AGIAMONDO y Eduardo Maciel

Presentación del libro "Mérida Eterno"

Hora: 16 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: María Cristina Navas Mérida (coautora), Óscar Méndez y Pepo Toledo

Presentación del libro "Tinta invisible"

Hora: 17 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Javier Peña López y Enrique Naveda

Entre la memoria y el olvido: Controversias en torno al pasado en América Latina en perspectiva global

Hora: 17 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Stefan Peters, Otilia Lux y Sabine Eismann

Asedio infinito a los límites

Hora: 17 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponente: María Elena Schlesinger

Presentación de "Un cuaderno anaranjado"

Hora: 17 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponente: María Elena Schlesinger

Diccionario ilustrado de lengua de señas de Guatemala

Hora: 17 horas

Lugar: Sala Niños

Ponente: Abdi Ventura

Presentación de "Antología de novela negra"

Hora: 18 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Paco Ignacio Taibo II y Dante Liano

Conversatorio entre autores jóvenes de Alemania y Guatemala

Hora: 18 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Helene Bukowski y Arnoldo Gálvez

El lector y libros impresos bajo demanda

Hora: 18 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Salvador Guay, Hamilton Costa, Katherine Navarro y Héctor Montenegro

La letra alemana

Hora: 18 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponente: Rodolfo Naró

Slam en Filgua

Hora: 18 horas

Lugar: Sala Niños

Ponentes: Walter González, Fátima Hidalgo y Nery González

Promoviendo la cohesión social, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la paz en Guatemala

Hora: 18 horas

Lugar: Stand de Alemania

Ponentes: Jorge Mario Oroxon e Ingrid Lorenzo

Presentación del libro "Las aventuras y desventuras de Diego Cosenza"

Hora: 19 horas

Sala: Miguel Ángel Asturias

Ponentes: Dante Liano y Philippe Hunziker

Memoria como resistencia

Hora: 19 horas

Sala: Humberto Ak'abal

Ponentes: Carolin Emcke, Mario Polanco y Sabine Eismann

Presentación del libro "Poemas de la que no se fue"

Hora: 19 horas

Sala: Marilena López

Ponentes: Patricia Castillo y Brenda Solís-Fong

Presentación del libro "Etnicidad y Acción Política"

Hora: 19 horas

Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México

Ponentes: Santiago Bastos Amigo, Domingo Hernández Ixcoy y Alejandro Flores

Moderadores: Gabriela Escobar y Raxche' Rodríguez Guaján

La fiesta del futbol

Hora: 19 a 21 horas

Lugar: Stand de Alemania

Concierto de El salto del tigre