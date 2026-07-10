Agenda de Filgua 2026: libros, talleres, conversatorios y concierto de El salto del tigre este sábado 11 de julio

Guatemala

Agenda de Filgua 2026: libros, talleres, conversatorios y concierto de El salto del tigre este sábado 11 de julio

Este sábado 11 de julio, Filgua 2026 ofrece una agenda con presentaciones de libros, talleres, conversatorios y un concierto para toda la familia.

|

time-clock

Agenda de Filgua 2026: libros, talleres, conversatorios y concierto de El salto del tigre este sábado 11 de julio

Filgua continúa con actividades hasta el 19 de julio del 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz)

Las actividades de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) continúan este sábado 11 de julio del 2026, el primer fin de semana de la feria, con una agenda para toda la familia.

Presentaciones de libros, conversatorios, un concierto y la fiesta del futbol forman parte de la programación.

La jornada comenzará a las 9 horas con la presentación del libro "Halmoni: La revolución de las abuelas coreanas" y concluirá a las 20 horas con el concierto del grupo El salto del tigre.

A continuación, las actividades programadas para el sábado 11 de julio del 2026 en Fórum Majadas.

LECTURAS RELACIONADAS

Francisco Pérez de Antón, el escritor que hizo de Guatemala su hogar

Francisco Pérez de Antón, el escritor que hizo de Guatemala su hogar

chevron-right
AME8268. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 07/07/2026.- Personas asisten a la inauguración de la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) 2026 este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Mariano Macz

Agenda de Filgua 2026: talleres, charlas, la Noche del Terror, conciertos de Charlotte Brandi y Atitlán Cumbia Band este viernes 10 de julio

chevron-right

Sábado 11 de julio en Filgua

Presentación del libro "Halmoni: La revolución de las abuelas coreanas"

  • Hora: 9 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Ana Patricia Sisay, con comentarios de Jang Sieun y video con presentación de la autora

Presentación del libro "Antologías poéticas de Enrique Juárez Toledo, Otto Raúl González y Luis Alfredo Arango"

  • Hora: 9 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Enrique Noriega y Hanna Orellana

Proyecto Cuéntame tu cuento

  • Hora: 9 a 12 horas
  • Sala: Marilena López

Presentación del libro "Dioses del Mundo Maya"

  • Hora: 10 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Álvaro Paredes (autor), Andrés Herrera (ilustrador) y Diana López (editora)

Presentación del libro "Historias de trigo y maíz"

  • Hora: 10 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: María Eugenia Bianchi, Ernesto Boesche Rizo, Alma Euler Izaguirre y Sabine Eismann

Presentación del libro "Ecos Migrantes"

  • Hora: 10 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponente: Soudi Jiménez

Guatemala cumplió 40 años de democracia (1985-2025)

  • Hora: 11 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Dinorah Azpuru, Álvaro Pop y Gabriela Carrera

Encuentro con clubes de lectura y generadores de contenido

  • Hora: 11 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Javier Peña López y Gaby Barillas

Premiación del Concurso de Alemania Ilustrada

  • Hora: 12 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias

¿Vivir o sobrevivir? La vida civil 30 años después de los Acuerdos de Paz en Guatemala

  • Hora: 12 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Beltrán Jiménez Castillo, José María Coculista y Patricia Zapata. Organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo.

Presentación de "Octubre maya: estudios etnográficos sobre el Paro Nacional Indefinido 2023 en Guatemala"

  • Hora: 12 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Santiago Bastos y Sergio Palencia

Taller "Tejiendo resistencia"

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Ana María Navichoc Ujpan y Ana Catarina Cholotío Hernández, de Casa Flor Ixcaco

Floreceremos: Memoria virtual de las víctimas de genocidio de Guatemala

  • Hora: 12 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Ponentes: Nery Rodenas, Susanne Breuer, José Silvio Tay, Herbert Reyes, Raúl Nájera y Luisa Fernanda Nicolau

Presentación del libro "Rey 3: El corazón del rey"

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponente: Karine Bernal Lobo

Presentación del libro "Historias de éxito empresarial, Emprender es Trascender"

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Cindy Caravantes, Dalila Orozco, Melina Romero, María Ester España, Sori Vásquez, Miriam de Orozco, Nancy Aguilar, Elmer Miculax, Lesbia Álvarez y Emir Guerra

Presentación del libro "La casa del olvido"

  • Hora: 14 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Jessica Pérez y Ange Ricart

Presentación del libro "María Isabel"

  • Hora: 14 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: María Odette Canivell Arzú y Alí Calderón

Presentación del libro "Retorno / Posibilidades de la intertextualidad"

  • Hora: 15 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Javier Payeras, Irene Piedrasanta y Telma Castillo

Presentación del libro "Justicia Poética: Museo de la Memoria en el Parque Intercultural de Quetzaltenango"

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Guisela López, Brenda Solís-Fong, María Isabel Grijalva, Ruth del Valle, Lilian Hayde Vega, María Antonieta García, Mirna Ramírez Pérez, Amalia Jiménez y Neulina Morales

La fiesta del futbol

  • Hora: 15 a 17 horas
  • Lugar: Stand de Alemania

Presentación del libro "Entre la vida y la muerte"

  • Hora: 16 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Alejandro José Gutiérrez Dávila, Evelyn Johana Mayén Solares, Ángel Salvador Flores Hernández y Nelson Rabí Luc Gómez

Teatro: Arte, memoria y sanación transgeneracional desde Chalatenango

  • Hora: 16 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: AGIAMONDO y Eduardo Maciel

Presentación del libro "Mérida Eterno"

  • Hora: 16 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: María Cristina Navas Mérida (coautora), Óscar Méndez y Pepo Toledo

Presentación del libro "Tinta invisible"

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Javier Peña López y Enrique Naveda

Entre la memoria y el olvido: Controversias en torno al pasado en América Latina en perspectiva global

  • Hora: 17 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Stefan Peters, Otilia Lux y Sabine Eismann

Asedio infinito a los límites

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponente: María Elena Schlesinger

Presentación de "Un cuaderno anaranjado"

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponente: María Elena Schlesinger

Diccionario ilustrado de lengua de señas de Guatemala

  • Hora: 17 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Ponente: Abdi Ventura

Presentación de "Antología de novela negra"

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Paco Ignacio Taibo II y Dante Liano

Conversatorio entre autores jóvenes de Alemania y Guatemala

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Helene Bukowski y Arnoldo Gálvez

El lector y libros impresos bajo demanda

  • Hora: 18 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Salvador Guay, Hamilton Costa, Katherine Navarro y Héctor Montenegro

La letra alemana

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponente: Rodolfo Naró

Slam en Filgua

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Sala Niños
  • Ponentes: Walter González, Fátima Hidalgo y Nery González

Promoviendo la cohesión social, la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la paz en Guatemala

  • Hora: 18 horas
  • Lugar: Stand de Alemania
  • Ponentes: Jorge Mario Oroxon e Ingrid Lorenzo

Presentación del libro "Las aventuras y desventuras de Diego Cosenza"

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Miguel Ángel Asturias
  • Ponentes: Dante Liano y Philippe Hunziker

Memoria como resistencia

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Humberto Ak'abal
  • Ponentes: Carolin Emcke, Mario Polanco y Sabine Eismann

Presentación del libro "Poemas de la que no se fue"

  • Hora: 19 horas
  • Sala: Marilena López
  • Ponentes: Patricia Castillo y Brenda Solís-Fong

Presentación del libro "Etnicidad y Acción Política"

  • Hora: 19 horas
  • Lugar: Carpa Cultural, Embajada de México
  • Ponentes: Santiago Bastos Amigo, Domingo Hernández Ixcoy y Alejandro Flores
  • Moderadores: Gabriela Escobar y Raxche' Rodríguez Guaján

La fiesta del futbol

  • Hora: 19 a 21 horas
  • Lugar: Stand de Alemania

Concierto de El salto del tigre

  • Hora: 20 horas
  • Lugar: Plazoleta musical

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM